Günümüzde sosyal medyanın önemi

Crovu Sosyal Danışmanlık firması yetkilisi Eray Güngör, her ay dünyada 3 milyardan fazla insanın kullandığı sosyal medyanın önemine dikkat çekti.

Her ay dünya çapında 3 milyardan fazla insanın sosyal medyayı kullandığını ve modern dünyada tüm işletmelerin bir sosyal medya varlığına ihtiyacı olduğunu dile getiren Eray Güngör, “Müşterilerinizle doğrudan iletişim kurma imkanı tanıdığı, onların yorumlarını direkt olarak ilk elden almanızı sağladığı için sosyal medya, en güçlü müşteri memnuniyeti yönetim alanı olarak da görülmelidir” dedi. Sosyal medya stratejisi geliştirmek için sosyal medyadan ne elde edilmek istediğinin tanımlanması gerektiğini söyleyen Güngör, "Bol takipçili, aktif kulllanıcıları ve takipçileri olan, takipçilerinden yorumlar, beğeniler alan aktif sosyal medya hesapları sizi müşterilerinize yaklaştıracaktır” diye konuştu.

“Müşteriler daha çok marka sesinizin nasıl olduğu, müşterilerinizle nasıl iletişim kurduğunuz, onlara nasıl cevaplar verdiğiniz ve herhangi bir sorun olduğunda sorunları nasıl çözdüğünüz ile ilgileniyor" diyen Güngör, "Sosyal medyada yapılan küçük bir hata çok büyük ve telafisi çok zor sorunlara neden olabilir. Yanlışlıkla paylaşılan bir görsel, yanlışlıkla atılan bir tweet ya da takipçiye dikkatsizce verilen bir cevap ciddi bir kaosa dönüşebilir” ifadelerini kullandı. Güngör, bu tarz durumlarla karşılaşmamak için bu işi yıllardır yapan, tecrübeli ve güvenilir sosyal medya hizmet ajansları ile çalışılması gerektiğini vurguladı.

Sosyal kanalların sürekli yeni özellikler ortaya çıkarmakta olduğunu ve bu hızla değişen ortamın bazı işletme sahipleri için korkutucu olabildiğini anlatan Eray Güngör, “Müşterilerinizle doğru iletişimi kurmak için bu yeni çıkan özelliklerin her birini kullanmak zorunda değilsiniz. Bizler Crovu olarak müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğumuz stratejileri yeni gelen özellikler ile harmanlayarak sunuyoruz’’ dedi.