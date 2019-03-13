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Günün her saati uykusuz hissediyorsanız bu öneriler tam size göre!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 15:04 | Son Güncelleme

Günün neredeyse her saati uykusuz olduğunuzu hissediyorsanız Nick Littlehales'in önerilerini değerlendirmeyi deneyebilirsiniz. Uzmanlar tarafından altı çizilerek üzerinde durulan 'kaliteli uyku' uyuyabilmek için neler yapmak gerekiyor?

Uyku ile ilgili yaptığı araştırmalarla ünlenen Nick Littlehales, kaliteli uyku için ihtiyacınız olan 8 öneriyi sıraladı.

Uyku sonrası rutininizi belirleyin

Önemli olan 90 dakikalık uyku süreciniz değil, uykudan sonraki 90 dakikada ne yaptığınızdır. Uyandıktan hemen sonra yaptığınız şeyler, uyku kalitenizi belirler. Teknolojik cihaz kullanımını ertelemek, yeterli su içmek, mesane ve bağırsağı hafif egzersizlerle boşaltmak gibi.

YATAK BOYUTU ÖNEMLİ

YATAK BOYUTU ÖNEMLİ
Yatak odanızın el verdiği ölçüde büyük yatakları tercih edin.

UYKUYU HAFTALIK OLARAK HESAPLAYIN

UYKUYU HAFTALIK OLARAK HESAPLAYIN
Nick Littlehales "Yedi günde 35 uyku döngüsünü hedeflememiz lazım, bu da günde 5 döngü demek." diyor. Bir önceki gece geç yattıysanız, ertesi gün biraz daha fazla yatarak döngüyü tamamlayın.

ODANIZ KARANLIKSA GÜN DOĞMUŞ EFEKTİ YARATIN

ODANIZ KARANLIKSA GÜN DOĞMUŞ EFEKTİ YARATIN
Uyanmakta zorlanıyorsanız, karanlık bir odada güneşin doğması etkisi yaratan ışık terapisi cihazı edinmelisiniz.

KISA SÜRELİ AMA SIK UYUYUN

KISA SÜRELİ AMA SIK UYUYUN
Nick Littlehales, insanların tıpkı bebeklikteki gibi gün içinde küçük dinlenmelere ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Öğle saatleri, ikinci uyku periyodu, diğer uyku periyodu ise akşam 5 ve 7 arası. Bu iki uyku periyoduyla küçük dinlenmeler sağlandığı için gece uykusu, daha yeterli bir hal kazanıyor.

DİNLENMEK YALNIZCA UYUMAK DEĞİLDİR

DİNLENMEK YALNIZCA UYUMAK DEĞİLDİR
Dinlenmeyi sadece uyumak olarak görmeyin, kendinize ayırdığınız ve özgür olduğunuz her an sizin için bir şekerleme çeşididir. Sessiz bir yerde oturup kendinizi dinlemeniz bile uyku döngüsünün bir parçası.

UYKUYU DÖNGÜLER HALİNDE DÜŞÜNÜN

UYKUYU DÖNGÜLER HALİNDE DÜŞÜNÜN
Nick Littlehales, düzenli olarak aynı saatte uyanmayı tavsiye ederek, uyku saatlerinde geriye doğru sayılmasını öneriyor. Örneğin, sabah 06:30'da uyanmayı planlıyorsanız, sabah 5'te, 3:30'da uyanmayı planlıyorsanız 2'de uyanmalısınız.

BURUNDAN NEFES ALMAYA ALIŞIN

BURUNDAN NEFES ALMAYA ALIŞIN
Ağızdan nefes almak, uyku kalitesinin düşme sebeplerinden biri olduğu için burundan nefes almaya alışmalısınız. Ayrıca, yastıksız veya yastığa ihtiyaç duymadan uyumayı da öğrenmeniz gerekiyor. Nick Littlehales son olarak, uyumak için en doğru pozisyonun fetüs pozisyonu olduğunu söylüyor.
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uyku sağlık

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