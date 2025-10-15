Gününü daha verimli kılacak 10 nefis alışkanlık

Sen de birkaç ufak değişiklikle gününü enerji dolu, odaklı ve tatmin edici hale getirebilirsin. İşte enerjini yükseltecek, modunu toparlayacak o alışkanlıklar...

1. Sabahları 10 dakika esneme yaparak güne başla.

Kalkar kalkmaz yatağı terk etmek zor geliyorsa en azından kollarını gökyüzüne uzatmalısın. Vücudunu açmak hem kaslarına hem beynine uyan artık mesajı gönderiyor. Bu sayede gerginliğini azalacak ve gün boyunca daha dik oturabileceksin. Kim bilir, belki kendini spor salonuna gitmiş kadar dinç bile hissedersin!

2. Güne bir bardak su ile merhaba demeyi unutma.

Kahveyi çok seviyorsun biliyorum ama önce bir bardak su iç. Vücudun gece boyunca susuz kalıyor, o su seni şıp diye canlandırıyor. Daha net düşünüyorsun, odaklanman kolaylaşıyor. Su içmek, bir nevi kendine yapacağın küçük ama etkili bir enerji takviyesi niteliğinde.

3. Yapılacaklar listeni eğlenceli hale getir.



Düz “mail at” yazmak hem sıkıcı hem de motivasyon düşmanı. Ama listeye eğlenceli bir not düştüğünde işin havası değişiyor. Küçük eğlenceli dokunuşlarla yapılacakları görev gibi görmek, seni oyunun baş kahramanı yapacak. Böylece her tik attığında sanki level atlıyormuş gibi hissedeceksin. Gün sonunda da kendini bugün efsane bir bölüm kapattım diyerek kendini alkışlar halde bulacaksın.

4. Pomodoro tekniğinden faydalan.

Pomodoro kulağa makarna gibi gelse de aslında odaklanma sihri. 25 dakika full odak çalış, 5 dakika mola ver. Böyle yapınca beynin tazelenecek, verimliliğin katlanmış olacak. Gün bitince yorgunluktan sürünmek yerine işlerini çatır çatır halletmiş olacaksın.

5. Masanı topla, kafanı aç.

Dağınık masa demek dağınık kafa demek. Masanı düzenlediğinde beynin de işler kontrolüm altında diyecek. Ayrıca temiz masa motivasyonunu yükseltecek ve kendini daha hazır hissedeceksin. Havalı bir kalemlik işin sırrı, unutma!

6. Derin nefes almayı hatırla.

Streslendiğinde hemen üç dört kez derin nefes al. İçine çektiğin hava sana sakinlik getirecek, kalbin yavaşlayacak, beynin kriz geçti diyecek. Bu küçücük hareket gününü gerçekten kurtarabilir. Kendini Zen ustası gibi hissetmen an meselesi yani!

7. Öğle arasında minik bir yürüyüşe çık.

Yemeğini yiyip masaya dönmek yerine, 10-15 dakikalık yürüyüş yap. Hem kan dolaşımın hızlanacak hem de zihnin resetlenecek. Sokakta gördüğün küçük detaylar ruhunun yenilenmesi için varlar. Yani bu ufak yürüyüş sana minik bir enerji bombası gibi geri dönecek.

8. Bildirimlerini sessize al.

Telefonun ding sesi geldi mi bütün odağın gidiyor, kabul et. Bildirimleri kapatınca dikkatin dağılmıyor ve işlerini daha hızlı bitiriyorsun. Dünya batmıyor, merak etme. Ama senin verimliliğin tavana vuracak.

9. Hayır demeyi öğren.

Herkese yetişmeye çalışma yoksa kendine hiç vakit kalmaz. Zamanını gerçekten önemli işlere ayır. Hayır dediğinde aslında kendine evet diyorsun. Bu da gününü hem daha verimli hem de daha huzurlu hale getirecek.

10. Günün en zor işini sabah yap.

Enerjin en yüksekken o zor işi aradan çıkar. Erteledikçe gözünde büyüyecek, moralini bozazak. Ama sabah çat diye halledersen günün geri kalanı tatlı tatlı akıp gidecek. Hem kendini daha hafif hissedeceksin.