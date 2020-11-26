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Güpegündüz araba kundaklamanın ardından trafik tartışması çıktı

26.11.2020 12:07 | Son Güncelleme:
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Güpegündüz araba kundaklamanın ardından trafik tartışması çıktı

Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde güpegündüz park halindeki otomobili kundaklayan şüpheli yakalandı.

Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde güpegündüz park halindeki otomobili kundaklayan şüpheli yakalandı. Şüpheli ifadesinde trafik tartışması yaşadığını belirttiği araç sahibini evine kadar takip ettiğini, daha sonra aracı kundakladığını itiraf etti.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Y. (49) geçtiğimiz Pazartesi günü trafikte tartıştığı kişiyi takip etti. Takip edilen kişi Mehterçeşme Mahallesi 1878. Sokak’ta aracını park ederek evine çıktı. Bu sırada Mustafa Y. yanında getirdiği yanıcı maddeyi 34 NJ 7999 plakalı otomobilin ön tarafına dökerek ateşe verip kaçtı. Kameralara yansıyan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede şüphelinin kimliğini belirledi. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheli Mustafa Y.’yi gözaltına aldı.
Polis merkezindeki sorgusunda zanlı, trafik tartışması yaşadığını belirttiği araç sahibini evine kadar takip ettiğini daha sonra aracı kundakladığını itiraf etti.
Polisteki işlemlerinin ardından zanlı Mustafa Y. Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

Güpegündüz araba kundaklamanın ardından trafik tartışması çıktı

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