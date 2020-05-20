Gür kaşlara sahip olmak bu kadar kolay! Aloe vera, kaş fırçası...

Muhteşem ve gür kaşlara sahip olmanın yolu sadece genetik mirasınızın iyi olmasından geçmiyor. Kaşlarınızın yüzünüzü tamamlayan en önemli unsurdur. Mükemmel kaşların sırrı, onları doğru şekillendirerek dökülmelerini engellemek ve elbette ki sağlıklı olmaları için çeşitli bakımlar uygulamak. Kaşlarınızla çok fazla oynadıysanız artık küsmüş olabilirler ama çaresi var, önerdiğimiz bakımlarla sadece birkaç hafta içinde göz alıcı ve gür kaşlara sahip olabilirsiniz.

1. KAŞLARINIZI DÜZENLİ FIRÇALAYIN

Kaşlarınızı her gün bir kaş fırçasıyla taramayı ihmal etmeyin çünkü kaşlarınızı taramak büyümesini teşvik etmeye yardımcı olur. Güzellik malzemeleri mağazalarından ya da internetten bir kaş fırçasını kolaylıkla satın alabilirsiniz. Kaşlarınız asi görünmeye başlarsa bu fırça onları yönetmenizi de sağlar.

2. KAŞLARINIZA PEELING YAPIN

Yüzümüzün belki de en dikkat çeken kısımlarından biri de kaşlarımız. Onları canlandırmak ve güçlendirmek için haftada 3 kez peeling yapabilirsiniz. Kaşlarınıza yapacağınız peeling işlemi kaş foliküllerini uyarır ve kaşların büyümesine yardımcı olur.