Gür kaşlara sahip olmak bu kadar kolay! Aloe vera, kaş fırçası...

Muhteşem ve gür kaşlara sahip olmanın yolu sadece genetik mirasınızın iyi olmasından geçmiyor. Kaşlarınızın yüzünüzü tamamlayan en önemli unsurdur. Mükemmel kaşların sırrı, onları doğru şekillendirerek dökülmelerini engellemek ve elbette ki sağlıklı olmaları için çeşitli bakımlar uygulamak. Kaşlarınızla çok fazla oynadıysanız artık küsmüş olabilirler ama çaresi var, önerdiğimiz bakımlarla sadece birkaç hafta içinde göz alıcı ve gür kaşlara sahip olabilirsiniz.
Kaşlarınızı her gün bir kaş fırçasıyla taramayı ihmal etmeyin çünkü kaşlarınızı taramak büyümesini teşvik etmeye yardımcı olur. Güzellik malzemeleri mağazalarından ya da internetten bir kaş fırçasını kolaylıkla satın alabilirsiniz. Kaşlarınız asi görünmeye başlarsa bu fırça onları yönetmenizi de sağlar.
Yüzümüzün belki de en dikkat çeken kısımlarından biri de kaşlarımız. Onları canlandırmak ve güçlendirmek için haftada 3 kez peeling yapabilirsiniz. Kaşlarınıza yapacağınız peeling işlemi kaş foliküllerini uyarır ve kaşların büyümesine yardımcı olur.
Kaş bölgenizi temizleyin
Uygun bir peeling ürünü kullanın.
Ürünü kaşlarınızın üzerinde dairesel şekilde hareket ettirerek ovma işlemi yapın.
Ardından iyice durulayın.
E vitamini, kaşlarınızın büyümesine etki eden en önemli vitaminlerden biri. Bu yüzden E vitamini, Omega-3 yağ asitleri ve bunların yanı sıra A vitamini içeren somon balığı, ceviz, ıspanak, lahana, havuç, badem, avokado, zeytin gibi yiyecekleri diyetinize mutlaka ekleyin. E vitamini yağlarını ve kapsüllerini de direkt kaşlarınıza uygulayabilirsiniz.
Kaşlardaki tüyler belki bilmiyorsunuz ama proteinlerden oluşur. İşte Hindistan cevizi yağı, protein kaybını azaltmaya yardımcı olduğu için kaşlarınızda da mucizevi bir gürleştirme etkisi yaratır. İçindeki faydalı asitler, kaşların hasar görmesini engeller ve büyümelerini sağlar.
Sıvı haldeki Hindistan cevizi yağına pamuklu kulak çubuğunu batırın.
Bu çubuğu kaşlarınıza sürerek yağı yedirin.
Bir gece bekleyin, ertesi sabah yüzünüzü yıkarken kaşlarınızı da yıkayarak durulayın.
Bu işlemi her gün yapabilirsiniz.
Aloe veranın içinde bulunan bileşenler, kıl ve tüylerin büyümesini destekler. Bu yüzden aloe vera kaşların gürleşmesine yardımcı olabilir.
Bir dal aloe veranın dış yaprağını soyun ve jeli çıkarın.
Jel emilene kadar kaşlarınıza masaj yapın, kalanını buzdolabında saklayabilirsiniz.
En az 30 dakika bu şekilde bekleyin. Ardından dilerseniz yıkayabilirsiniz.
Bunu günde birkaç kez yapabilirsiniz.