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Gurbetçiler istedi 'Maraş tarhanası'na talep arttı! ABD ve Hollanda sırada

28.10.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dondurması ve biberiyle ünlü Kahramanmaraş'ın yazın çerez, kışın da çorba olarak tüketilen lezzeti "Maraş tarhanası", paketlenmiş cips halinde Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Tarhana üretimi yapan firmanın sahibi Samet Çiftarslan, ''Gurbetçilerin yaşadıkları ülkelerdeki Türk marketlerinde bu ürünü talep etmesiyle başladığımız ihracat bu ülkelerin yerli halklarının da isteğiyle hızla arttı. Fransa, İtalya, İsviçre, Hollanda ve ABD gibi ülkelerden talep alıyoruz'' şeklinde konuşuyor.

Gurbetçiler istedi 'Maraş tarhanası'na talep arttı! ABD ve Hollanda sırada

Coğrafi işaret tesciliyle korunan "Maraş tarhanası" çeşitli türleriyle dört mevsim tüketilebiliyor.

Bir dönem müstakil evlerin bahçe ve çatılarında kurumaya serilen, artan talebi karşılamak amacıyla tesislerde üretilen tarhana dünya pazarlarında da ilgi görüyor.
Çerezlik tarhanayı makine yardımıyla cips haline dönüştüren kentteki tarhanacılar, paketlenen ürünü fırınlanmış, acılı, kremalı, kaymaklı ve bol yoğurtlu gibi seçeneklerle iç ve dış pazara sunuyor.

ÖNCEDEN SADECE ÇORBASI TÜKETİLİYORDU

Kentte 40 yıldır tarhana üretimi yapan firmanın sahibi Samet Çiftarslan, AA muhabirine, tarhananın Türkiye'de geçmişten gelen bir gelenek olduğunu ancak farklı bölgelerde farklı şekillerde bilindiğini, diğer bölgelerde bu ürünün sadece çorba olarak tüketildiğini ifade etti.

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Maraş tarhanasının ise birçok seçeneğiyle damaklara hitap ettiğini dile getiren Çiftarslan şunları kaydetti: "Maraş tarhanası 1985 yılına kadar sadece kent içerisinde tüketilen bir üründü. Bunun diğer şehirler tarafından tanınması, sonrasında yurt dışına açılması 1990'dan sonra oldu. Gurbetçilerin yaşadıkları ülkelerdeki Türk marketlerinde bu ürünü talep etmesiyle başladığımız ihracat bu ülkelerin yerli halklarının da isteğiyle hızla arttı. Biz 1995 yılında ilk ihracatı Almanya'ya gerçekleştirdik. Almanların da bu ürüne talebi olunca Alman marketlerine, arkasından Fransa, İtalya, İsviçre, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerine göndermeye başladık. ABD, Irak ve Rusya'dan da bu sıralar talep var."

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ÜRETİMİN YÜZDE 45'İ İHRACATA

Çiftarslan, artan talepler doğrultusunda farklı çeşitleri ürettiklerini, böylelikle tarhanayı insanların atıştırmalık cips olarak tüketeceği bir hale getirdiklerini belirtti.
Yıllık yaklaşık 700 ton kapasiteyle üretim yaptıklarını ifade eden Çiftarslan, Kahramanmaraş genelinde ise 1700 tonluk üretim olduğunu, bunun da yaklaşık yüzde 45'inin ihraç edildiğini kaydetti.

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(AA)

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Kahramanmaraş
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