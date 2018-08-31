HABER

Gurbetçilerin dönüşü sürüyor; Kapıkule'de 6 kilometrelik araç kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 14:47 | Son Güncelleme

YAZ tatillerini Türkiye'de geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçilerin araçları, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrüğün dışına taşıp çift sıra, 6 kilometre kuyruk oluşturdu.

Gurbetçilerin dönüşü sürüyor; Kapıkule'de 6 kilometrelik araç kuyruğu

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- YAZ tatillerini Türkiye'de geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçilerin araçları, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrüğün dışına taşıp çift sıra, 6 kilometre kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 19'luk artış yaşanan Kapıkule'de, son 1 ayda 113 bin 518 araçla 556 bin 148 kişi çıkış yaptı.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yaz tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin kara yolu ile dönüşleri sürüyor. Gurbetçilerin Pazartesi günü işbaşı yapacak olması nedeniyle dönüş tercihini Perşembe ile Cumartesi günleri arasında kullanması, gümrüklerde yoğunluğu artırıp kuyruklara neden oluyor. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrüğün dışına taşan araç kuyruğu, çift sıra halinde 6 kilometreye ulaştı. Hamzabeyli'de 3, Dereköy'de ise yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu. Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda da kuyruk çift sıra halinde 2 kilometre, Pazarkule gümrüğünde ise 1.5 kilometreyi buldu.
SON 1 AYDA 113 BİN 518 ARAÇ ÇIKTI
Gurbetçilerin en çok tercih ettiği Kapıkule Sınır Kapısı'nda, geçen yılın Ağustos ayı verilerine göre 95 bin 400 araç çıkarken, bu yıl Ağustos ayında yüzde 19'luk artış yaşandı. Sadece Ağustos ayında 113 bin 518 araçla 556 bin 148 kişi Türkiye'den çıkış yaptı. Gümrük yetkilileri kuyrukların eritilebilmesi için Bulgaristan gümrük idaresi ile görüşmeler yapıldığını ve koordineli şekilde işlemlerin hızlandırıldığını ifade etti.
KUYRUKLARA TEPKİ GÖSTERDİLER
Yaklaşık 35 derecelik sıcak havada sırada bekleyen gurbetçiler, zaman zaman araç kornalarına basarak durumu protesto etti. Bulgaristan ile görüşerek işlemlerin daha hızlı yapılması gerektiğini söyleyen Mehmet Gül, "Gümrük Bakanlığı, Bulgaristan ile görüşerek daha hızlı işlem yapmasını sağlamalı. Biz kaç kapı açıyorsak, onların da açması lazım. 24 saattir uyumuyorum, 8 saattir kuyrukta bekliyorum. Yaşlılar, bebekler var. Şanlıurfa'dan yola çıktım, uyumadan buraya geldim, hâlâ kuyruktayım. Sırbistan'dan gece geçme korkusu var. Bizim bir an önce sınırdan çıkmamız gerek" dedi.
Fransa'ya giden Erdal Kaya da, kuyruklara tepki göstererek, "Sabah saat 04.00'ten beri bekliyoruz, çocuğum var, araçta sıcakta bunaldı. 8 saattir bekliyoruz, yazıktır artık bizi çıkarsınlar sınırdan" ifadelerini kullandı. Almanya'ya giden Duran Aksoy da kuyrukta beklemekten bunaldıklarını ve çözüm istediklerini belirterek, "Gümrük anlaşmaları yapılsın, binlerce araç bekliyor. Bunlara bir çözüm getirsinler. Sıcak havada saatlerdir bekliyoruz" diye konuştu.
İKİ GÜMRÜKTE 9'AR PERONLA ÇALIŞIYOR
Türk ve Bulgar gümrüğü yoğunluğu eritmek için 9'ar peronda pasaport ve gümrük kontrollerini gerçekleştiriyor. Ayrıca Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü ve Edirne Valiliği kuyrukta bekleyen gurbetçiler için ücretsiz seyyar tuvaletler kurdu.

FOTOĞRAFLI

Gurbetçilerin dönüşü sürüyor; Kapıkule'de 6 kilometrelik araç kuyruğuGurbetçilerin dönüşü sürüyor; Kapıkule'de 6 kilometrelik araç kuyruğuGurbetçilerin dönüşü sürüyor; Kapıkule'de 6 kilometrelik araç kuyruğuGurbetçilerin dönüşü sürüyor; Kapıkule'de 6 kilometrelik araç kuyruğu

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandı!
Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde 4 sevimli yavru Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde 4 sevimli yavru 
İslahiye'den 660 sığınmacı daha ayrıldıİslahiye'den 660 sığınmacı daha ayrıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

İlginizi Çekebilir

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Çocuğa akılalmaz dayak! Fıstık çaldı diye...

Çocuğa akılalmaz dayak! Fıstık çaldı diye...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.