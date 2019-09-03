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Gürcistan’a yeni Başbakan adayı Gakharia

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2019 10:54 | Son Güncelleme

Dün istifasını açıklayan Gürcistan Başbakan Mamuka Bakhtadze’nin yerine eski İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia aday gösterildi.Gürcistan’da dün istifa eden Başbakan Mamuka Bakhtadze’nin yerine yeni başbakan adayı belli oldu.

Dün istifasını açıklayan Gürcistan Başbakan Mamuka Bakhtadze’nin yerine eski İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia aday gösterildi.
Gürcistan’da dün istifa eden Başbakan Mamuka Bakhtadze’nin yerine yeni başbakan adayı belli oldu. İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Genel Başkanı Bidzina Ivanishvili, Bakhtadze’nin yerine eski İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia’yı adadı. Demokratik Gürcistan Partisinin Genel Merkezi Ofisinde sabah saatlerinde düzenlenen oturumun ardından kameralar karşısına geçen Parti Genel Başkanı Bidzina İvanişvili başbakan adayı olarak İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia’yı gösterdiklerini duyurdu. İvanişvili, “Gakharia başbakanlık görevini hak ediyor. Partimiz Gürcü Hayali onu tamamıyla destekliyor. Bu bizim seçimimizin objektif bir değerlendirmesidir, gazeteciler ve toplum Gakharia’yı iyi bir şekilde tanıyor. Gakharia bundan önce İçişleri Bakanı ve Ekonomi Bakanı görevlerinde çalıştı. Düşünüyorum ki, parlamento onu başbakan görevine seçecek" dedi.

Gakharia’nın yeni başbakan olarak görevlendirilmesi bekleniyor
Giorgi Gakharia, kısa süre içinde yeni kabinesini ve programını kısa bir süre sonra Gürcistan parlamentosuna sunacağını söyledi. Gakharia, kabinede değişiklikler olacağını sözlerine ekledi.
Yeni kabinede Devlet Güvenlik Ofisi Başkanı Vakhtang Gomelauri’nin İçişleri Bakanı, eski Başbakan Irakli Gharibashvili’nin Savunma Bakanı ve eski Savunma Bakanı Levan Isoria’nın ise Güvenlik Konseyi Başkanı olarak atanması bekleniyor.
Gakharia, 2016-2017 döneminde Gürcistan’ın Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı olarak görev yaptı. Daha önce Ekonomi Konseyi’ne başkanlık etti ondan önce ise ekonomi ombudsmanı olarak görev yapmıştı. Gakharia, 13 Kasım 2017’den itibaren Gürcistan İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. Aynı zamanda Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği görevi yürüttü.

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