TİFLİS (AA) - Gürcistan'da Uluslararası Komuta ve Personel tatbikatı "Agile Spirit 2018" başladı.
Senaki kentindeki askeri üste tatbikat için resmi açılış töreni düzenlendi. Törene Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ve Bakanlık yetkilileri ile diplomatlar katıldı.
İzoria, konuşmasında tatbikatın NATO üyesi ülkeleri ile Gürcistan arasındaki sürekli artan stratejik iş birliğinin bir örneği olduğunu ifade ederek, benzer tatbikatların bölgesel güvenliği güçlendirmek için önemli olduğunu söyledi.
"Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu süreci, her geçen gün bizi güçlendiren ve ülkemizi NATO üyeliğine kavuşturacak bir fırsat olarak görüyoruz." diyen İzoria katılımcı ülkelerin temsilcilerine teşekkür etti.
Gürcistan'ın ev sahipliğindeki "Agile Spirit 2018" tatbikatına Türkiye, ABD, Bulgaristan, Letonya, Romanya, Ukrayna, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve Estonya katılıyor.
Tatbikat, 11 Eylüle kadar sürecek.
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