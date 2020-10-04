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Gürcistan’da Azerbaycan’a destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 18:40 | Son Güncelleme

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te halk Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı başlattığı operasyonlara verdikleri desteği göstermek için bir araya geldi.Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Poniçala ilçesinde yaşayan Borçalı Türkler, Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına karşı başlattığı operasyonlara verdiği desteği göstermek amacı ile bir araya geldi.

Gürcistan’da Azerbaycan’a destek gösterisi

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te halk Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı başlattığı operasyonlara verdikleri desteği göstermek için bir araya geldi.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Poniçala ilçesinde yaşayan Borçalı Türkler, Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına karşı başlattığı operasyonlara verdiği desteği göstermek amacı ile bir araya geldi. İlçedeki 20 Ocak ve 9 Nisan Şehitleri Anıtı önünde bir araya gelen yaklaşık 300 kişi, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik son saldırılarını ve askeri provokasyonlarını kınadı. Göstericiler, ellerinde Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye bayrakları taşırken, “Yaşasın Azerbaycan, Yaşasın Türkiye”, “Karabağ Azerbaycan’ındır”, ”Abhaziya ve Güney Osetiya Gürcistan’dır” şeklinde sloganlar attı.

Vidadi Kurbanov yaptığı konuşmada, gençler tarafından organize edilen bu destek gösterisinin hiçbir devlet kurumu ve kuruluşu ile bağlantısı olmadığını aktardı. Kurbanov, “Bu gösteri gençlerin yüreğini yakan bir destek protestosudur. Gürcistan’da bu gibi gösterilen düzenlenmesi çok mühim, çünkü Gürcistan’ın da Azerbaycan gibi toprakları işgal altında. İşgalciler, Abhaziya’dan, Güney Osetiya’dan ve Karabağ’dan gitmelidir. Bizler Gürcistan vatandaşıyız ancak kalbimiz Azerbaycan’la, ruhumuz, bedenimiz, Allah sizden razı olsun ve size yar olsun” dedi.

Poniçala’nın imamı Hacı Rahid Kerimov ise yaptığı açıklamada, “Son günlerden yeniden alevlenen savaşın sorumlusu Ermenistan’dır. İlk saldırı onlardan geldi. Azerbaycan ise artık kararını verdi ve topraklarını işgalden kurtarma yolunu seçti. Azerbaycan’ın bu zafer yolu kutlu olsun. Biz Azerbaycan’ın bu zafer yolunu destekliyoruz. Bugün bizim buraya toplanmamız Azerbaycan halkına manevi bir destektir. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Karabağ, şehitlerin ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

Gürcistan’da Azerbaycan’a destek gösterisi

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