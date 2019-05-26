HABER

Gürcistan'da "bayrak krizi" bakanı görevinden etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 17:35 | Son Güncelleme

Gürcistan'ın kuruluş yıl dönümü ile ilgili Batum'daki törene bir grubun Rus bayrağıyla katılması üzerine Acara Özerk Cumhuriyeti hükümetinin Eğitim Bakanı İnga Şamilişvili görevden alındı

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Batum'da düzenlenen törene bir grubun Rus bayrağıyla katılması nedeniyle Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti hükümetinin Eğitim Bakanı İnga Şamilişvili'nin görevden alındığı bildirildi.

Gürcistan'ın 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Batum merkez meydanında tören gerçekleştirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Rusya'nın Rostov şehrinden Batum'daki bir festivale katılmak için gelen dans topluluğu, resmi geçit törenine ellerinde Rus bayrakları ile katıldı.

Bunun üzerine Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Tornike Rijvadze, törenin düzenlenmesinden sorumlu Acara Özerk Cumhuriyeti Eğitim Bakanı İnga Şamilişvili'yi görevden aldı.

Rijvadze, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, konunun üzüntü verici olduğunu belirterek, "Törenin organizatörü Eğitim Bakanlığıydı. Bu yüzden Eğitim Bakanı İnga Şamilişvili görevden alındı." dedi.

Görevden alınan Şamilişvili ise geçit töreninde Rus bayraklarını görmediğini kaydetti.

- Gürcistan-Rusya arasındaki gerginlik

Tiflis yönetimi ile özerk statülü Abhazya'daki gruplar arasında 1992-1993 yıllarında yaşanan savaşın ardından Gürcü birlikleri geri çekilmiş, Abhazlar ise bir süre sonra tek taraflı bağımsızlığı ilan etmişti.

Abhazya ve Güney Osetya'nın 2008'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi ve Gürcistan'ın bu bölgelere asker göndermesi üzerine Rusya saldırıya geçerek Gürcü ordusunu bu bölgelerden çıkarmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 5 gün süren savaşın ardından Moskova yönetimi, Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanımıştı. Savaşın sona ermesine karşın Rusya’nın söz konusu bölgelerde binlerce askeri bulunuyor.

Tiflis yönetimi, Güney Osetya savaşının ardından Rusya'yla diplomatik ilişkileri kesmişti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
STS Bodrum'a görkemli karşılamaSTS Bodrum'a görkemli karşılama
Kanal A, Termikel ve Elektromed çalışanlarından AKM’de basın açıklamasıKanal A, Termikel ve Elektromed çalışanlarından AKM’de basın açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gürcistan'daki törende bayrak "krizi"

En Çok Okunan Haberler

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Yenikapı'da EYT mitingi! Akın ettiler

EYT'liler Yenikapı'ya akın etti

Son dakika! Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Son dakika! Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.