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Gürcistan’da Borçalı Türk milletvekilinden Ermeni anıtına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 23:12 | Son Güncelleme

Gürcistan milletvekili Borçalı Türklerinden Azer Süleymanov başkent Tiflis’te düzenlenen oturumda Ahılkelek’de ilçesinde dikilen Ermeni askerin anıta itiraz etti.Gürcistan Parlamentosunda Borçalı Türklerinden olan milletvekili Azer Süleymanov, parlamento oturumunda yaptığı konuşmada Ahılkelek’de bölücü Ermeni askeri Mikhail Avağyan’a ait anıtın dikilmesi konusunu gündeme getirdi.

Gürcistan milletvekili Borçalı Türklerinden Azer Süleymanov başkent Tiflis’te düzenlenen oturumda Ahılkelek’de ilçesinde dikilen Ermeni askerin anıta itiraz etti.

Gürcistan Parlamentosunda Borçalı Türklerinden olan milletvekili Azer Süleymanov, parlamento oturumunda yaptığı konuşmada Ahılkelek’de bölücü Ermeni askeri Mikhail Avağyan’a ait anıtın dikilmesi konusunu gündeme getirdi. Süleymanov, “Ayrılıkçıların Gürcistan topraklarında anıt dikmesini kınıyorum ve hükümeti bu konuda ciddi bir adım atmaya çağırıyorum. 20 Ocak’ta Azerbaycan’da Ulusal Yas Günü olurken ne için masum insanların kanını akıtan ve Azerbaycan halkının düşmanı olan Avağyan’a anıt dikildi? Gerçekleşen bu olayın en kötüsü, büstün açılış töreni sırasında milletvekilleri, belediye başkanları ve Ermenistan’ın ülkemizdeki büyükelçisinin halk arasında büyük endişe ve kaygı oluşturan etkinliğe katılması” dedi.

Milletvekili Süleymanov daha sonra Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze’ye seslenerek, “Sayın Kobakhidze, böyle bir etkinliğe milletvekillerinin katılımını nasıl değerlendirirsiniz? Beklentimiz Gürcistan’ın imajına zarar veren bu büstün kaldırılmasıdır ve bu gibi durumların Gürcistan’da tekrarlanması" ifadelerin kullandı.

“Azerbaycanlı meslektaşlarımızla istişarelerde bulunacağız”
Süleymanov’un sorusunu yanıtlayan Parlamento Başkanı Kobakhidz ise "Komşu ülkelerin çıkarlarına saygı duyuyoruz ve bu çıkarlara uygun hareket ediyoruz. Gerekirse, Azerbaycanlı meslektaşlarımızla istişarelerde bulunacağız” dedi.

Takma isim “Kobra” olan Mikhail Avağyan, Horadiz, Hocalı ve Hadrut’taki savaşlara katıldı, Azerbaycan Türklerine yönelik katliamda yer aldı. Karabağ olaylarında Horadiz Köprüsü üzerindeki çatışmalarda keskin nişancı tarafından öldürüldü.
Azerbaycan-Ermenistan savaşında yer almış Mikhail Avakiyan’ın anıtı, 20 Ocak’ta Buğaşen köyündeki Ahılkelek Belediyesi tarafından dikilmişti. Anıtın açılışına Ahılkelek Belediye Başkanı, Gürcistan parlamentosundan iki milletvekilinin ve Ermenistan’ın Gürcistan Büyükelçisi katılmıştı. Bunun üzerine Azerbaycan’ın Gürcistan’daki büyükelçisi Dursun Hasanov, Dışişleri Bakanlığıyla görüşmüş ve itirazını iletmişti.

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