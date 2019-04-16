TİFLİS (AA) - Türkiye'de yaşayan Gürcü kökenli müzisyenler, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinin desteğiyle başkent Tiflis'te "İnegöl'den Chveneburebi'nin Şarkısı" isimli bir konser verdi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Gürcü yetkililer, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, milletvekilleri, diplomatlar, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, din adamları, Gürcü ve Türk iş adamlarıyla çok sayıda sanatsever, Tiflis'te Rustaveli Tiyatrosu'nda düzenlenen konsere katıldı.

Konserden önce açılış konuşmasını yapan Tiflis Büyükelçisi Yazgan, Türkiye ile Gürcistan arasında güçlü tarihi bağların olduğunu kaydetti.

İnegöl'de yaşayan Gürcülerin, 19. yüzyılda Osmanlı-Rus savaşı sonucu Gürcistan'dan Türkiye'ye göç ettiklerini hatırlatan Yazgan, onların Türkiye'nin sadık vatandaşları olduğunu ifade etti. Yazgan, "Bu insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna sadık birer vatandaş olarak hizmet etti." dedi.

İki ülkenin kardeşlik ilişkilerine değinen Yazgan, "Dostluk ve kardeşlik ilişkilerimiz, stratejik ortağımız Gürcistan'la yıllar öncesinde kurulan bu akrabalık bağlarımıza da dayanıyor." diye konuştu.