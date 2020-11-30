Gürcistan’da kısıtlamaları ihlal eden bin 244 kişiye para cezası kesildi

Gürcistan’da korona virüse yönelik kısıtlamaları ihlal ettiği tespit edilen bin 244 kişiye para cezası kesildi.

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini arttırırken, birçok ülke kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı. Gürcistan’da salgında ikinci dalganın başlaması ile 28 Kasım tarihinden itibaren bir dizi yeni kısıtlama ilan edilmiş, kısıtlamalar arasında sokağa çıkma yasağı, açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Kısıtlamalara uymayan bin 244 kişiye 20 ile 2 bin lari arasında para cezası kesildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 244 kişiye kısıtlamaları ihlal ettiği için para ceza kesildiği belirtildi. Bakanlık, bin 177 kişiye maske takmadığı için 20 lari, 67 vatandaşa ise İdari Suçlar Kanunu’nun tecrit ve karantina kuralarını ihlalden 2 bin lari para cezası kesildiğini açıkladı. Açıklamada, “İçişleri Bakanlığı yine vatandaşları getirilen kısıtlamalara uymaya çağırıyor, aksi takdirde yasanın öngördüğü uygun tedbirler kullanılacak. Gürcistan topraklarında bulunan herkes halk sağlığı alanında Gürcistan mevzuatının gerekliliklerine uymakla yükümlüdür. İçişleri Bakanlığı vatandaşları yüksek sosyal sorumluluk göstermeye ve mevcut kurallara uymaya çağırıyor” dedi.

Gürcistan’da 28 Kasım-31 Ocak tarihleri arasında yerel saatle 21.00’den 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağının 24 Aralık-3 Ocak ve 6-7 Ocak tarihlerindeki dini bayramlar nedeniyle gevşetileceği belirtildi. Gürcistan’da toplam vaka sayısı 135 bin 584’e, toplam can kaybı bin 267’ye yükseldi.

