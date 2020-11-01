Gürcistan’da seçim sonuçlarını tanımayan muhalefet sokağa indi

Gürcistan’da dün yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarının tanımayan muhalefet partileri sokağa indi.

Gürcistan’da dün yapılan milletvekili seçimlerinin ardından Merkez Seçim Komisyonu’nun (MSK) ön verilerine göre, toplam oyların yüzde 99,77’sinin sayılması ile iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi oyların yüzde 48,16’sını, Birleşik Ulusal Hareket ve Güç Birlikte ana muhalefet koalisyonu ise oyların yüzde 27,12’sini aldı. MSK, ön verilere göre ayrıca aralarında Avrupalı Gürcistan ve Vatanseverlerin İttifakı’nın da bulunduğu 7 partinin parlamentoda sandalye kazanması için gereken yüzde 1 barajını geçtiğini belirtti.

Seçimdeki ön sonuçların belli olmasının ardından Birleşik Ulusal Hareket ve Avrupa Gürcistan da dahil olmak üzere büyük muhalefet partilerinin liderleri bugün seçim sonuçlarını tanımayacaklarını duyurdu ve protesto için başkent Tiflis’in merkezinde miting düzenlediler. Muhalefet, parlamentodaki görevlerini yerine getirmeyeceklerini ifade ederek, seçimlerin tekrarlanması çağrısında bulundu. Muhalefet destekçileri ise Gürcistan parlamentosu önünde çadırlar kurmaya başladı.