Gürcistan'da Türkologlara Saygı Gecesi

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, ülkedeki en yaşlı Türkologlar için "Türkologlara Saygı Gecesi" düzenlendi.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Gürcistan'daki en yaşlı Türkologlardan 82 yaşındaki Prof. Dr Elizbar Javalidze ile 86 yaşında olan Prof. Dr Tsitsana Abuladze için "Türkologlara Saygı Gecesi" organize etti.

YEE merkezinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim, YEE Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel, Türkologlar, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

Yüksel, programın açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin Gürcistan'da yıllardır Türkçenin öğretilmesine büyük ve önemli katkılar sağlayan Türkologlara saygı göstermek ve Türkçe öğrenmek isteyen öğrencilerle tecrübelerini paylaşmaları amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Yüksel, "Bu tür etkinlikler gelecekte de mutlaka sürekli düzenlenecek." dedi.

Prof. Abuladze de yıllardır Türk dili ve tarihi üzerine araştırmalar yaptığını belirterek, Tiflis İvane Javakhişvili Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1956'da mezun olduğunu ifade etti.