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Gürcistan'dan Türkiye'ye Çin'deki Gürcü vatandaşların tahliyesi için teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 15:26 | Son Güncelleme

Gürcistan'dan Türkiye'ye Çin'deki Gürcü vatandaşların tahliyesi için teşekkür

TİFLLİS (AA) - Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den Gürcistan vatandaşlarının da Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait dev kargo uçağıyla tahliyesi için Türkiye'ye teşekkür etti.

Zalkaliani, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gürcistan vatandaşlarını Vuhan'dan tahliye ettiği için Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Bu tür destek eylemleri, iki ülke arasında var olan güçlü ortaklığı ve dayanışmayı daha da güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

- A400M askeri kargo uçağı, dün Türkiye'den hareket etmişti

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait dev kargo uçağı, yakıt ikmali yaptığı Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Türk vatandaşlarının yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan ve Arnavutluk vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 42 kişinin, 19.00'da yurda varması bekleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağına tıbbi malzeme yüklemişti.

Bu kapsamda, bin biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, bin tek kullanımlık koruyucu kıyafetin bulunduğu Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu çerçevesinde sağlık ekiplerini ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket etmişti.

Türkiye'den dün kalkan A400M askeri kargo uçağı, bugün Çin'in yeni koronavirüs salgını altındaki Vuhan kentine inerek, malzemeleri Çinli yetkililere teslim ettikten sonra Türk vatandaşlarını şehirden alarak, Türkiye'ye geri getirmek için yola çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani tahliye yeni tip koronavirüs

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