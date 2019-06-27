HABER

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te protestolar devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 00:15 | Son Güncelleme

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te protestolar devam etti

TİFLİS (AA) - Tiflis'te geçen hafta düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına Rus bir milletvekilinin katılmasına tepki olarak başlayan protestolar 7. gününde de devam etti.

Başkent Tiflis'te Şota Rustaveli Caddesi'ndeki parlamento binasının karşısında gece saatlerinde bir araya gelen göstericiler, Gürcistan İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nin istifa etmesi yönündeki taleplerini yineledi.

Tiflis'teki 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin ikinci günü oturumuna Rus milletvekili Sergei Gavrilov'un başkanlık yapmasına tepki göstererek parlamento binasına zorla girmeye çalışanların emniyet güçleri tarafından dağıtılması sırasında çok sayıda kişinin yaralanmasından İçişleri Bakanı'nı sorumlu tutan protestocular, hükümetin göstericilere karşı orantısız güç kullandığını savundu.

Protesto sırasında halka hitaben konuşan gösterinin organizatörleri, 21 Haziran'da emniyet güçlerince gözaltına alınan 300'den fazla protestocunun serbest bırakıldığını bildirdi.

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi
II. Abdülhamid Han’ın hayatı Üsküp’te sahnelendiII. Abdülhamid Han’ın hayatı Üsküp’te sahnelendi
Elektrik akımına kapılarak ölen Mert, doğum gününde sahnede anıldıElektrik akımına kapılarak ölen Mert, doğum gününde sahnede anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gürcistan'daki protestolar sürüyor

En Çok Okunan Haberler

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması çok tartışılmıştı! Erdoğan o soruya yanıt verdi

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması çok tartışılmıştı! Erdoğan o soruya yanıt verdi

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

CHP'li Öztrak'tan Bahçeli'ye 23 Haziran yanıtı!

CHP'li Öztrak'tan Bahçeli'ye 23 Haziran yanıtı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu

Kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu

Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Son dakika! Bakan Hulusi Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye sınırına asker sevkiyatı

Suriye sınırına komandolar sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.