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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 00:47 | Son Güncelleme

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze: - "Tüm bu gelişmelerin sorumlusu suçlu Saakaşvili ve onun agresif gruplarıdır. Onlar vatandaşlarımızın dürüst protestosunu kullanarak anayasamıza saldırmaya çalıştı "

TİFLİS (AA) - Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Tiflis'te 8 gündür devam eden protesto gösterilerinden eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'yi sorumlu tuttu.

Tiflis'te 20 Haziran'da düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına Rus bir milletvekilinin başkanlık yapmasına tepki olarak başlayan protestolar 8. gününde devam etti.

Parlamento binasının karşısında gece saatlerinde bir araya gelen göstericiler, Gürcistan İçişleri Bakanının istifa etmesi yönündeki çağrılarını yineledi.

Göstericiler daha sonra parlamento binasının önünden ayrılarak, iktidardaki Gürcü Hayali partisinin başkanı ve kurucusu Bidzina İvanişvili'nin evinin önüne doğru yürüyüşe geçti.

Eski başbakan ve milyarder iş adamı İvanişvili'nin evinin karşısına gelen göstericiler, burada bir süre slogan attı.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, 20 Haziran'dan bugüne kadar yaşanan gelişmelerini değerlendirmek amacıyla düzenlediği basın toplantısında, 21 Haziran'da göstericilerin parlamento binasını kuşatarak içeriye zorla girmeye çalışmasında eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvilinin etkisinin bulunduğunu söyledi.

Adına tutuklama kararı çıkarıldığı için 2013 yıldan beri ülkesine dönemeyen ve Ukrayna'da bulunan Saakaşvili ve onun Gürcistan'da desteklediği bazı grupları 21 Haziran'daki gelişmelerden sorumlu tutan Bakhtadze, "Tüm bu gelişmelerin sorumlusu suçlu Saakaşvili ve onun agresif gruplarıdır. Onlar vatandaşlarımızın dürüst protestosunu kullanarak anayasamıza saldırmaya çalıştı. " dedi.

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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te protestolar devam etti

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