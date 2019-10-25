Gürsulu kadınlara meme kanseri semineri

Gürsu’da düzenlenen “Meme Kanseri” semineriyle kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Gürsu Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen program, kanserde erken teşhis ve toplum bilincinin geliştirilmesi maksadıyla düzenlendi. “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” konulu seminerde konuşan Op. Dr. Can Başaran, kanserde erken teşhisin önemini vurguladı. Kadınlarda yaygın olarak görülen cilt ve tiroid kanserleri hakkında da bilgiler sunan Başaran, meme kanserinde kendi kendine elle muayenenin, kadınların bedenlerindeki değişimleri takip etmelerinin çok önemli olduğunu söyledi. Başaran, bütün kadınları sağlıkları konusunda hassas olmaya çağırdı ve belediye ile Gürsu İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde ücretsiz olarak yapılan kanser tarama hizmetlerinden faydalanmalarını istedi.

Programa katılan Ak Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, toplumsal bilincin oluşması ve kadınların farkındalığının artması noktasında programın faydalı olacağına inandığını söyledi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bizler de mahallî idareciler olarak, insan sağlığının korunması noktasında yükümlülüklere sahibiz. Sağlıksız beslenme başta olmak üzere, teknoloji, stres ve benzeri birçok dış etkenlerle yaygınlaşan sağlık meseleleri birçok insanı tehdit etmekte. Erken teşhis başta kanser olmak üzere bütün hastalıklarda çok önemli. Bu nedenle bilinçli ve duyarlı olmak hepimizin sağlığı için büyük önem taşımakta. Sağlıklı fertlerden oluşan sağlıklı bir toplum olmamız için hepimiz üzerimize düşen görevler var. İnsan sağlığı her şeyin üstünde” dedi.

Belediye Toplantı Salonu’nda düzenlenen seminerde kadınlar merak ettiklerini sorarak bilgi alma imkânı buldu.



