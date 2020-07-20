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Gürültü yaptıklarını iddia ettiği 2 kişiyi tüfekle yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2020 10:52 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ahmet Sarı, sokakta alkol alıp gürültü yaptığı iddia edilen Hasan Özdemir ve Yusuf Çelik'i çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı. Olayın yaşandığı mahallenin muhtarının oğlu olduğu ve çarşamba günü nişan töreni için plan yaptığı öğrenilen Yusuf Çelik'in hayati tehlikesi sürüyor.

Gürültü yaptıklarını iddia ettiği 2 kişiyi tüfekle yaraladı

Olay, önceki gün saat 02.30 sıralarında Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi'nde meydana geldi.

Sokakta alkol alıp, gürültü yaptığı iddia edilen Hasan Özdemir ve Yusuf Çelik'i aynı sokakta evi olan Ahmet Sarı uyardı. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyünce Sarı, evde bulunan ruhsatsız av tüfeğini alarak, Hasan Özdemir ve Yusuf Çelik'e ateş açtı. Özdemir ve Çelik yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Yusuf Çelik'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Yusuf Çelik'in olayın yaşandığı mahallenin muhtarının oğlu olduğu ve çarşamba günü nişanlanmak için plan yaptığı belirtildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmet Sarı'yı evinde gözaltına aldı. Jandarma ekipleri olayda kullanılan ruhsatsız av tüfeğine de el koydu.

Jandarmada işlemlerinin ardından Sarı, sevk edildiği mahkemede sulh ceza hakimliği tarafından 'ateşli silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

DHA

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