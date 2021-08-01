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Gürültüyü duyan aradı! Düzce'de günlük kiralık evde 2 kadını döven şüphelilere gözaltı

01.08.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de günlük kiralık evde uyuşturucu madde alan ve 2 kadını darp ederek evden atan 2 kişi gözaltına alındı.

Gürültüyü duyan aradı! Düzce'de günlük kiralık evde 2 kadını döven şüphelilere gözaltı

Olay, saat 05.00 sıralarında Düzce Konuralp Mahallesi’nde meydana geldi. Polis, günlük kiralık ev olarak kullanılan bir dairede aşırı gürültü ve kavga sesleri olduğu yönünde ihbar aldı.

Polis ekipleri eve gittiğinde Ş.C. ve Ö.A. isimli kadınların K.U. ve C.B. tarafından darp edilerek dışarı atıldıklarını öğrendi.

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Eve yapılan baskında bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. K.U. ve C.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Düzce
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