Gut Hastalığı ve Beslenme

Diyetisyen Mehtap Yakut, konu hakkında beslenmeye dair önemli bilgiler paylaşırken, uyarılarını ve tavsiyelerini sıraladı. ÜRİK ASİDİ ARTIRAN FAKTÖRLER Özellikle bacak eklemleri ile ayak ve ayak bileğinde ağrı, şişlik, hassasiyet ve sıcaklığa neden olan bir iltihap şekli olan gut hastalığı daha çok ilerleyen yaşlarda görülen bir rahatsızlık. Vücutta normal düzeyin üstüne çıkan ve biriken ürik asit miktarı gut hastalığının ana nedeni. Peki, ürik asidin yükselmesini hangi faktörler tetikliyor? Bugüne dek yapılan çalışmalar ortaya koyuyor ki; beslenme alışkanlıkları ve aşırı kilolar bu noktada başrolde. Pürin içeren besinlerin sindiriminden elde edilen doğal bir atık olarak tanımlayabileceğimiz ürik asit, aşırı pürin tüketiminde böbreklerden idrarla süzülemeyecek boyuta ulaşıyor. Bu durum da hiperürisemiye, yani kanda yüksek miktarda ürik asit birikimi sonucunu doğuruyor. Elbette fazla kilolu olmak da bu durumu tetikliyor. Çünkü aşırı kilo ürik asit üretimin fazlalığı ve böbreklerden yeterince atılamamayı ifade ediyor. Ayrıca bunlara ek olarak genetik faktörler, stres, diyabet, böbrek hastalığı ve bazı kanser türleri de ürik asit seviyesinin yüksek olmasına neden olabiliyor.

GUT HASTALIĞINDA DOĞRU BESLENME Ancak başta da belirttiğimiz gibi gut hastalığıyla başa çıkıp rahatlama sağlamak, atak gelişimini engellemek ya da şiddetini düşürmek mümkün. Şimdi gelelim bunun için yapılması ve beslenmede dikkat edilmesi gereken hususlara: - Yukarıda da bahsettiğimiz üzere en başta sindirildiği zaman ürik asit açığa çıkaran pürin değeri yüksek olan besinlerden kaçınmak gerekiyor. Bu ürünler ise sucuk, sosis, pastırma, salam gibi şarküteri ürünleri, mayalı yiyecek ve içecekler, kırmızı ve beyaz et, küçük balıklar ve kabuklu deniz ürünleri, buğday ve ürünleri, baklagiller, mantar ve ıspanak olarak öne çıkıyor. - Tam yağlı süt ürünleri, sakatat, hamur işleri ve fruktoz şurubu ve basit şeker içerdiği için paketli gıdalar da gut hastaları için tüketilmemesi ya da sınırlanması gereken yiyecekler. - Hayatımızın her anında olduğu gibi bol su tüketimi de yine gut ile mücadelede büyük bir yardımcınız olacaktır. - Et tüketiminin sınırlandırılmasından ötürü oluşabilecek protein ihtiyacına karşı düşük yağlı süt ve süt ürünleri tercih edilebilir.