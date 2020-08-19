KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Gut Hastalığı ve Beslenme

Gut Hastalığı ve Beslenme

mehtap.yakut mehtap.yakut
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gut hastalığı vücutta biriken ürik asidin neden olduğu ve eklemleri etkileyen can sıkıcı bir rahatsızlık. Ancak sağlıklı ve doğru beslenme ile bu hastalığın önüne geçmek ve rahatlamak mümkün.

Gut Hastalığı ve Beslenme

Diyetisyen Mehtap Yakut, konu hakkında beslenmeye dair önemli bilgiler paylaşırken, uyarılarını ve tavsiyelerini sıraladı.

ÜRİK ASİDİ ARTIRAN FAKTÖRLER

Özellikle bacak eklemleri ile ayak ve ayak bileğinde ağrı, şişlik, hassasiyet ve sıcaklığa neden olan bir iltihap şekli olan gut hastalığı daha çok ilerleyen yaşlarda görülen bir rahatsızlık. Vücutta normal düzeyin üstüne çıkan ve biriken ürik asit miktarı gut hastalığının ana nedeni. Peki, ürik asidin yükselmesini hangi faktörler tetikliyor?

Bugüne dek yapılan çalışmalar ortaya koyuyor ki; beslenme alışkanlıkları ve aşırı kilolar bu noktada başrolde. Pürin içeren besinlerin sindiriminden elde edilen doğal bir atık olarak tanımlayabileceğimiz ürik asit, aşırı pürin tüketiminde böbreklerden idrarla süzülemeyecek boyuta ulaşıyor. Bu durum da hiperürisemiye, yani kanda yüksek miktarda ürik asit birikimi sonucunu doğuruyor. Elbette fazla kilolu olmak da bu durumu tetikliyor. Çünkü aşırı kilo ürik asit üretimin fazlalığı ve böbreklerden yeterince atılamamayı ifade ediyor. Ayrıca bunlara ek olarak genetik faktörler, stres, diyabet, böbrek hastalığı ve bazı kanser türleri de ürik asit seviyesinin yüksek olmasına neden olabiliyor.

GUT HASTALIĞINDA DOĞRU BESLENME

Ancak başta da belirttiğimiz gibi gut hastalığıyla başa çıkıp rahatlama sağlamak, atak gelişimini engellemek ya da şiddetini düşürmek mümkün. Şimdi gelelim bunun için yapılması ve beslenmede dikkat edilmesi gereken hususlara:

- Yukarıda da bahsettiğimiz üzere en başta sindirildiği zaman ürik asit açığa çıkaran pürin değeri yüksek olan besinlerden kaçınmak gerekiyor. Bu ürünler ise sucuk, sosis, pastırma, salam gibi şarküteri ürünleri, mayalı yiyecek ve içecekler, kırmızı ve beyaz et, küçük balıklar ve kabuklu deniz ürünleri, buğday ve ürünleri, baklagiller, mantar ve ıspanak olarak öne çıkıyor.

- Tam yağlı süt ürünleri, sakatat, hamur işleri ve fruktoz şurubu ve basit şeker içerdiği için paketli gıdalar da gut hastaları için tüketilmemesi ya da sınırlanması gereken yiyecekler.

- Hayatımızın her anında olduğu gibi bol su tüketimi de yine gut ile mücadelede büyük bir yardımcınız olacaktır.

- Et tüketiminin sınırlandırılmasından ötürü oluşabilecek protein ihtiyacına karşı düşük yağlı süt ve süt ürünleri tercih edilebilir.

- Gut hastalığının en büyük dostlarından olan obeziteye karşı mücadele ise krtiik bir öneme sahip. Bu noktada daha küçük porsiyonlar tüketmek gibi bir dizi önlem almak faydalı olabilir ancak dikkatli olmak gerekir ki, ani ve aşırı kilo kaybı da ani ürik asit artışına sebep olabilir. Bu nedenden uzman diyetisyen kontrolünde diyet yapmak en doğrusu olacaktır.

Diyetisyen Mehtap Yakut

www.dytmehtapyakut.com

Instagram: @dyt.mehtapyakut

YouTube-Dyt Mehtap Yakut

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular! Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular!
Sonu çok kötü olabilir! Patates ve soğanı saklarken...Sonu çok kötü olabilir! Patates ve soğanı saklarken...
Sevdiğiniz adam tarafından reddedilmekle nasıl başa çıkarsınız?Sevdiğiniz adam tarafından reddedilmekle nasıl başa çıkarsınız?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki bakana seslendi! 'Okullardan dağılacak virüsü...'
İki bakana seslendi! 'Okullardan dağılacak virüsü...'
Dizinin yapımcısı duyurdu! Yeşilçam'ın efsane ismi Kuruluş Osman'a katıldı
Dizinin yapımcısı duyurdu! Yeşilçam'ın efsane ismi Kuruluş Osman'a katıldı
Önce bir kadınla sonra bir adamla oldu! Bakirelik itirafı sonrası açıklama geldi
Önce bir kadınla sonra bir adamla oldu! Bakirelik itirafı sonrası açıklama geldi
Bomba iddia sosyal medyayı salladı! 'Boran Kuzum varken...'
Bomba iddia sosyal medyayı salladı! 'Boran Kuzum varken...'
Tepkilerden sonra çark etti! 'Herkesi hayal kırıklığına uğrattım'
Tepkilerden sonra çark etti! 'Herkesi hayal kırıklığına uğrattım'
Faydasını görmek için siyah maskeyi bu şekilde kullanmalısınız!
Faydasını görmek için siyah maskeyi bu şekilde kullanmalısınız!

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Makineden çıkan kıyafetler meğer bu yüzden kötü kokuyormuş! Engellemek çok kolay...
Makineden çıkan kıyafetler meğer bu yüzden kötü kokuyormuş! Engellemek çok kolay...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...
Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...
Şampuan yıldızlarının sırrı belli oldu!
Şampuan yıldızlarının sırrı belli oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Sonu çok kötü olabilir! Patates ve soğanı saklarken...
Sonu çok kötü olabilir! Patates ve soğanı saklarken...
Dışarıda manikür, pedikür yaptıranlar için önemli uyarı! Risk altında olabilirsiniz...
Dışarıda manikür, pedikür yaptıranlar için önemli uyarı! Risk altında olabilirsiniz...
Kolanın bu faydaları sizi çok şaşırtacak! Hiç kimse bilmiyor...
Kolanın bu faydaları sizi çok şaşırtacak! Hiç kimse bilmiyor...
Saç ve cilt bakımında mayonez mucizesi! Sonuç harika...
Saç ve cilt bakımında mayonez mucizesi! Sonuç harika...
Çalışma odası dekorasyonu için pratik öneriler! Işığı yerleştirirken...
Çalışma odası dekorasyonu için pratik öneriler! Işığı yerleştirirken...
Faydasını görmek için siyah maskeyi bu şekilde kullanmalısınız!
Faydasını görmek için siyah maskeyi bu şekilde kullanmalısınız!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.