Gutalı 9 yaşındaki Rahaf bayramı göremedi

Suriye'nin başkenti Şam'da, Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da, insani ihtiyaçların engellenmesi nedeniyle tedavisi yapılamayan, Türkiye'nin, yardım elini uzatarak tedavisini üstlendiği 9 yaşındaki Rahaf Havva, bayrama iki gün kala yaşamını yitirdi.

AA muhabirine konuşan Rahaf Havva'nın annesi Ela Abdulnasır Vezir, kızı Rahaf'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü Gaziantep'te dün akşam yaşamını yitirdiğini söyledi.

Tedavi süresince Türk doktorların Rahaf ile yakından ilgilendiklerini belirten Vezir, "Doktorlar, beynin tahrip olmasından ötürü (tedavi için) çok geç olduğunu söylediler ama ona rağmen kızımı yoğun bakıma almışlardı." dedi.

Vezir, kızının tedavi gördüğü ilk 3 ayda, 11 kilodan 18 kiloya çıktığını kaydederek, "Yüzüne kan geldi ve gülmeye başlamıştı. Artık yüzünün hatlarını görmeye başlamıştım. Fakat kısa süre sonra komaya girdi ve 2 ay sonra yoğun bakımdayken hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Kendi ülkesinin liderinin açlığa mahkum ederek, tedavisine bile izin vermediği kızına, başka bir ülke liderinden yardım geldiğini dile getiren Vezir, "Allah, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. O, benim kızımı normal hastanede de değil, özel hastanede tedavi ettirdi. Benim kızım, Türkiye'nin ve Erdoğan'ın hastanelerini açtığı binlerce Suriyeliden biriydi." diye konuştu.