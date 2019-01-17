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Güvenli bölge geliyor! Bakın kaç Suriyeli ülkesine dönecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 08:13 | Son Güncelleme

Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölge, ülkelerinden göç etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeliyi yeniden umutlandırdı. Vatanlarına dönmek isteyen Suriyeliler bu yönde bir an evvel adım atılmasını isterken, 4 milyon insanın topraklarına dönebileceği belirtiliyor.

Güvenli bölge geliyor! Bakın kaç Suriyeli ülkesine dönecek

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden temizlenen bölgelerde huzurun sağlanması, gurbetteki yaklaşık 1 milyon Suriyelinin yeniden vatanına dönmesini sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği 'güvenli bölge' uygulamasının tekrar gündeme gelmesi, Türkiye'deki Suriyelileri de ülkelerine dönüş için umutlandırdı. Suriyeliler, Türkiye öncülüğünde oluşturulacak güvenli bölgenin domino etkisi oluşturarak, ülkelerinin diğer bölgelerinde de huzur ve güven ortamının sağlanacağına inanıyor.

4 MİLYON İNSAN DÖNER

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı Ekrem Dede, "Eğer tampon bölge daha önce olmuş olsa, milyonlarca vatandaşımız şu an Türkiye'de olmayacaktı. Tampon bölge şimdi olursa da bizi vatanımıza daha yakın eder, topraklarımıza geri döneriz. Türkiye ve uluslararası toplumdan ricamız bir an önce adım atılması yönünde. Biz vatanımıza dönmek istiyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerine bir milyondan fazla Suriyelinin döndüğü gibi, Fırat'ın doğusunda oluşturulacak tampon bölgeye de 4 milyon insan dönecektir" dedi.

"BM FAALİYETTE BULUNMALI"

Suriye'nin acilen güvenli bölgeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Suriyeli avukat Muallim Sait de, söz konusu bölgenin dünyanın farklı coğrafyalarına yayılan Suriyelileri bir araya getireceğine inandığını dile getirdi. Sait, "Tampon bölge siyasi çözüm, emniyet ve barışı getirir. En önemlisi de bizi terör örgütlerinden korumak için iyi bir bariyer görevi üstlenir, herkesin vatanına dönebilmesi için fırsat oluşturur. BM de konuşulan tampon bölgede faaliyette bulunmalı, bu bölgeye ortak olmalı, garantör olmalıdır" diye konuştu.

"İNŞALLAH EN KISA SÜREDE DÖNERİZ"

Vatanlarına dönme vaktinin geldiğini anlatan Suriyeli İbrahim Şerif de Türkiye'nin çabalarına diğer ülkelerin de destek vermesi gerektiğini söyledi. Salih İbrahim ise teröristlerle birlikte hareket etmedikleri için evlerinin ellerinden alındığını, çocuklarının zorla silah altına alınmaya çalışıldığını ifade etti. İbrahim, şunları söyledi:

"Yıllardır bu zalimler yüzünden topraklarımıza hasretiz. Burada rahat olsak da hiçbir şey sılanın yerini tutmuyor. İnşallah topraklarımız teröristlerden temizlenir ve en kısa sürede döneriz."

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Anahtar Kelimeler:
Suriyeli Fırat Kalkanı

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