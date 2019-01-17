Güvenli bölge geliyor! Bakın kaç Suriyeli ülkesine dönecek

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden temizlenen bölgelerde huzurun sağlanması, gurbetteki yaklaşık 1 milyon Suriyelinin yeniden vatanına dönmesini sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği 'güvenli bölge' uygulamasının tekrar gündeme gelmesi, Türkiye'deki Suriyelileri de ülkelerine dönüş için umutlandırdı. Suriyeliler, Türkiye öncülüğünde oluşturulacak güvenli bölgenin domino etkisi oluşturarak, ülkelerinin diğer bölgelerinde de huzur ve güven ortamının sağlanacağına inanıyor.

4 MİLYON İNSAN DÖNER

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı Ekrem Dede, "Eğer tampon bölge daha önce olmuş olsa, milyonlarca vatandaşımız şu an Türkiye'de olmayacaktı. Tampon bölge şimdi olursa da bizi vatanımıza daha yakın eder, topraklarımıza geri döneriz. Türkiye ve uluslararası toplumdan ricamız bir an önce adım atılması yönünde. Biz vatanımıza dönmek istiyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerine bir milyondan fazla Suriyelinin döndüğü gibi, Fırat'ın doğusunda oluşturulacak tampon bölgeye de 4 milyon insan dönecektir" dedi.