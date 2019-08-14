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Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 15:54 | Son Güncelleme

Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları

Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve beraberindeki askeri heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.

Sinan Yayla ve beraberindeki askeri heyetin bulunduğu konvoy, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde ilçe merkezindeki 3. Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.

Heyetin, Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Harekat Merkezi kurulması amacıyla 3. Hudut Alay Komutanlığında çalışmalarını sürdüren 6 kişilik ABD heyetiyle görüşmelerde bulunması bekleniyor.

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Akçakale alay askeri heyet güvenli bölge konvoy

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