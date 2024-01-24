Güvenliğinizi maksimuma çıkaracak teknoloji! Blicra Defender Akıllı Güvenlik Sistemi incelemesi

Günümüzde güvenlik, her zamankinden daha önemli bir konu haline geldi. Kendimizi yaşam alanımızda güvende hissetmek en doğal hakkımız. Hal böyle olunca teknolojinin de gelişmesiyle birlikte akıllı güvenlik sistemleri de epey rağbet görmeye başladı. Yüksek çözünürlüklü kameralar, hareket dedektörleri ve kapı pencere sensörleri gibi pek çok teknolojik cihaz, huzurumuzu ve güvenliğimizi artırmaya ve bize daha fazla kontrol imkanı sunmaya yardımcı oluyor. Blicra Defender Akıllı Güvenlik Seti de ihtiyacınız olan tüm güvenlik ekipmanlarını bir arada sunan ürünlerden biri. Siz de kendinizi, yaşam alanınızı ve ofisinizi tehlikelerden korumak isteyenlerdenseniz Blicra Defender Akıllı Güvenlik Seti'ne bir şans verebilirsiniz. Sizin için Blicra Defender Akıllı Güvenlik Seti'nin detaylı bir incelemesini yaptık.

Blicra Defender Akıllı Güvenlik Seti

Blicra Defender Akıllı Güvenlik Seti, evler ve ofisler için tasarlanmış bir akıllı güvenlik sistemi. Bu set, çeşitli bileşenleri bir araya getirerek evinizin veya ofisinizin güvenliğini artırmayı amaçlar. Kolay kurulum ve kullanım sağlayan set ile nerede olursanız olun evinizin veya ofisinizin güvenlik durumunu kontrol etmenizi ve gerekli önlemleri almanızı sağlar.

Kutu içeriğinde şu ürünler bulunur:

1 Adet Iris Mini Akıllı Kamera

2 Adet HoDoor Akıllı Kapı/Pencere Sensörü

1 Adet B-Sound Akıllı Siren

1 Adet B-Motion Akıllı Hareket Sensörü

1 Adet B-Vibe Akıllı Titreşim Sensörü

1 Adet Link ZigBee Akıllı Ağ Geçidi

Evinizin gözü kulağı: Iris Mini Akıllı Kamera

Güvenlik sistemlerinin olmazsa olmazı elbette kameralar! Blicra Defender Akıllı Güvenlik Seti içinde yer alan Iris Mini Akıllı Kamera da evinizdeki ya da ofisinizdeki tüm anları takip etmenizi sağlıyor; güvenliğinizi en üst düzeye çıkarmanın en etkili yollarından birini sunuyor. Ergonomik tasarımıyla öne çıkan kameranın esnek gövdesi sayesinde istediğiniz açıyı ayarlayabiliyorsunuz. Çeşitli fonksiyonlarla donatılmış kameranın öne çıkan özellikleri de şu şekilde:

Hareket Algılama: Hareket algılama bildirimleri ile birlikte algılama anının fotoğrafını çekip gönderir.

Hareket algılama bildirimleri ile birlikte algılama anının fotoğrafını çekip gönderir. Ses Algılama: Ses algılandığında uygulama üzerinden bildirimler gönderir ve ses algılama hassasiyeti ayarlanabilir.

Ses algılandığında uygulama üzerinden bildirimler gönderir ve ses algılama hassasiyeti ayarlanabilir. Çift Yönlü Konuşma: Uygulama kullanıcıları ve kamera tarafındaki kişiler aralarında sesli olarak görüşme yapılabilir.

Uygulama kullanıcıları ve kamera tarafındaki kişiler aralarında sesli olarak görüşme yapılabilir. Otomasyon Desteği : Bilicra akıllı cihazlar birbirleri ile otomasyon yardımıyla haberleştirilerek fonksiyon temellerine dayalı olarak otomatik çalışabilir.

: Bilicra akıllı cihazlar birbirleri ile otomasyon yardımıyla haberleştirilerek fonksiyon temellerine dayalı olarak otomatik çalışabilir. Gece Görüş Desteği: 10 metrelik gece görüş mesafesi desteği bulunur. Uygulama arayüzü içerisinden bu özelliği açık/kapalı ve otomatik olarak ayarlanabilir.

10 metrelik gece görüş mesafesi desteği bulunur. Uygulama arayüzü içerisinden bu özelliği açık/kapalı ve otomatik olarak ayarlanabilir. Geniş Görüş Açısı: 100° lens açısı desteği bulunur.

100° lens açısı desteği bulunur. Yüksek Çözünürlük: 3 Megapixel – 2275×1280 Px yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesine sahip.

3 Megapixel – 2275×1280 Px yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesine sahip. Uygulama Ile Kontrol: Bilicra Smart uygulaması ile internet üzerinden mobil cihazlarla kontrol edilebilir.

Bilicra Smart uygulaması ile internet üzerinden mobil cihazlarla kontrol edilebilir. Kolay Kurulum: Wi-Fi 2.4GHz kablosuz bağlantı aracılığı ile Bilicra Smart Uygulamasıyla hızlı ve kolay şekilde eşleştirilerek hemen kullanıma başlanabilir.

Kapı ve pencereleriniz onunla güvende: HoDoor Akıllı Kapı Pencere Sensörü

Kutudan çıkan bir diğer ürün de HoDoor Akıllı Kapı Pencere Sensörü. Sizden habersiz kapınızın ya da pencerenizin açılıp açılmadığını takip etmenize yarayan bu cihaz, herhangi bir tehlike durumunda akıllı cihazınıza indireceğiniz Bilicra Smart Uygulaması üzerinden anlık bildirimlerle sizi hemen uyarıyor. Geçmişe ait durum takibi de yapabilmenize imkan tanıyan ürün, tüm hareketleri ve değişimleri kaydediyor. Böylece eviniz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmanızı sağlıyor.

Alarmda çığır açan teknoloji: B-Sound Akıllı Siren

B-Sound Akıllı Siren, Kapı Zili Modu sayesinde alarm sesi yerine hoş bir zil sesi çalmasını sağlar. Gece Lambası Modu, evinizi veya iş yerinizi yumuşak bir aydınlatma ile aydınlatmaya yardımcı olur. B-Sound Akıllı Siren, entegre LED ışıklarını kullanarak bir gece lambası gibi çalışır. Sesli ve Işıklı Alarm Modu, acil durumlarda devreye girer ve yüksek sesli bir alarm sesi çıkarır, aynı zamanda LED ışıkları da görsel bir uyarı sağlar.

Güvenlik ve rahatlık onunla mümkün: B-Motion Akıllı Hareket Sensörü

Kutudan çıkan bir diğer cihaz da B-Motion Akıllı Hareket Sensörü. Gelişmiş hareket algılama özelliği sayesinde bulunduğu ortamdaki hareketleri algılayarak sizi tehlikelere karşı uyarır. Otomasyon desteği sayesinde, bir odada kimse yokken ışıkları veya elektronik ürünleri otomatik olarak kapatır. Bu, enerji faturasında önemli tasarruflar sağlar. Öte yandan tek bir hareketle odaya girdiğinizde ışıkları açıp televizyonu kapatabilmenize imkan tanır.

Güvenliğinize ekstra duyarlı: B-Vibe Akıllı Titreşim Sensörü

B-Vibe Akıllı Titreşim Sensörü de kutuda yer alan cihazlardan biri. Algıladığı titreşim veya hareketi kontrol ünitesine ileterek gerekli durumlarda alarmı çalıştıran bu ürün, güvenlik açısından oldukça önemli. Özellikle kameraların ve hareket sensörlerinin kör noktasında kalan tehlikeleri hissetmede başarılı olan bu cihaz, tehlike anında alarm tetikleyip kamerayı kayda alabilir veya ışıkları açabilir.

Evinizdeki akıllı cihazların bağlantı noktası: Link ZigBee Akıllı Ağ Geçidi

Ve gelelim tüm bu anlattığımız cihazların kalbine; Link ZigBee Akıllı Ağ Geçidi'ne. Akıllı cihazların birbirleriyle ve internetle iletişim kurmasını sağlayan bu teknolojik ürün düşük güç ve düşük veri hızı gerektirir, enerji tasarrufu sağlar. Link Zigbee bağlantı protokolü ile çalışan tüm Bilicra Akıllı Ürünleri ile tam uyumlu olan ürün, şık ve modern tasarımıyla da evinize hava katar.

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