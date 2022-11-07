Evinizin, ofisinizin güvenliğini maksimuma çıkaracak akıllı kapı kilidi

Ahşap, çelik, metal, neredeyse tüm kapı modellerine uyumlu olarak üretilen akıllı dijital kapı kilitleri dokunmatik ekranı sayesinde belirlediğiniz bir şifre ya da tanımladığınız bir kart ile kapınızın açılmasını sağlıyor. Kapıdaki hareketleri, bilginiz dahilinde olmayan işlemleri tanımladığınız akıllı cihazlarınıza bildirim olarak iletebiliyor. Akıllı dijital kapı kilidi, zorlanma ve yüksek sıcaklık durumunda alarm vererek sizi uyarıyor. Çoğu model dört adet AA pil ile çalışıyor ve düşük pil sinyali algılandığında bunu bildiriyor. Siz de yaşam alanınızın güvenliğini en üst seviyeye taşımak isterseniz mutlaka akıllı dijital kapı kilitlerine bir şans vermelisiniz. Sizin için Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamındaki indirimde olan ürünleri derledik! Videodaki ürün benzerine ve alternatiflere ulaşmak için içeriğimizi incelemeye devam edin...
Kullanıcı yorumları:
"Yazılım ofisimizde kullanıyoruz oldukça memnunuz. Otobüs kartlarını bile tanımlatabiliyorsunuz. Kurulumu kolay. Elimden gelmez derseniz bir ustaya taktırın. Pili uzun süre gidiyor. Pil ile ilgili bir problem yaşamadık."
Kullanıcı yorumları:
"Evimin güvenlik endişesini ortadan kaldırdı. Teşekkürler."
Kullanıcı yorumları:
"Çok başarılı, kaliteli ürün."
Kullanıcı yorumları:
"Aklınızdaysa alın derim."
Kullanıcı yorumları:
"Ürünün görüntüsü çok yeterli amacına uygun. Dışarıdaki kişiyi net bir şekilde gösteriyor. Ve kargo yine inanılmazdı dün öğleden sonra verdim bugün sabah geldi."
Kullanıcı yorumları:
"İkinciyi de alacağım; görüntü kalitesi ve kullanım kolaylığı harika."
Kullanıcı yorumları:
"Fiyat performans ürünü. Harika batarya ömrü ile uzun süre şarj derdi yok. Üç kamera bir hareket sensörü aldm. Memnunum."
Kullanıcı yorumları:
"Takması ve montajı çok kolay. Kilidin kendisinin iki noktasına dokunarak ve WiFi üzerinden açılıp kapanabiliyor."
Kullanıcı yorumları:
"Uygulaması çok kolay, güvenilir ve sade bir çözüm. Kolayca alıp mevcut sisteminize iki adımda ekleyebilirsiniz. Montaj için hem çift taraflı bant hemde vidalama kullanabilirsiniz. Paket içeriğinde montaj kiti mevcut."
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