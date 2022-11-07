HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Evinizin, ofisinizin güvenliğini maksimuma çıkaracak akıllı kapı kilidi

Evinizin, ofisinizin güvenliğini maksimuma çıkaracak akıllı kapı kilidi

07.11.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatınıza kolaylık ve yüksek güvenlik katacak akıllı kapı kilitleriyle tanışmaya ne dersiniz? İster apartman, ister daire kapınızda, isterseniz ofisinizde, hatta özel dolaplarınızda, çekmecelerinizde kullanabileceğiniz akıllı dijital kapı kilitleri anahtar taşıma derdini ortadan kaldırıyor, sunduğu yüksek güvenlikle hırsızlığa karşı yaşam alanınızı koruyor. Tam da Amazon'un kasım fırsatları varken indirimdeki akıllı kapı kilitlerini mutlaka keşfedin!

Ahşap, çelik, metal, neredeyse tüm kapı modellerine uyumlu olarak üretilen akıllı dijital kapı kilitleri dokunmatik ekranı sayesinde belirlediğiniz bir şifre ya da tanımladığınız bir kart ile kapınızın açılmasını sağlıyor. Kapıdaki hareketleri, bilginiz dahilinde olmayan işlemleri tanımladığınız akıllı cihazlarınıza bildirim olarak iletebiliyor. Akıllı dijital kapı kilidi, zorlanma ve yüksek sıcaklık durumunda alarm vererek sizi uyarıyor. Çoğu model dört adet AA pil ile çalışıyor ve düşük pil sinyali algılandığında bunu bildiriyor. Siz de yaşam alanınızın güvenliğini en üst seviyeye taşımak isterseniz mutlaka akıllı dijital kapı kilitlerine bir şans vermelisiniz. Sizin için Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamındaki indirimde olan ürünleri derledik! Videodaki ürün benzerine ve alternatiflere ulaşmak için içeriğimizi incelemeye devam edin...

Aklınız evinizde kalmasın: Yale YDR3110 Kartlı ve Şifreli Dijital Kilit

Adsız tasarım - 2022-11-07T123003.622

Kullanıcı yorumları:

  • "Yazılım ofisimizde kullanıyoruz oldukça memnunuz. Otobüs kartlarını bile tanımlatabiliyorsunuz. Kurulumu kolay. Elimden gelmez derseniz bir ustaya taktırın. Pili uzun süre gidiyor. Pil ile ilgili bir problem yaşamadık."

  • "Ürün çok kaliteli ve yazılan özellikler birebir tutuyor. Eğer elinizden geliyorsa montajı çok kolay. Yoksa çilingire taktırın."
Ürünü İncele

İndirimdeki alternatif ürünler

1. Yale 45-5000-1435-00-6001 LCD Ekranlı Dijital Kapı Dürbünü

Adsız tasarım - 2022-11-07T123931.126

Kullanıcı yorumları:

  • "Evimin güvenlik endişesini ortadan kaldırdı. Teşekkürler."

  • "Başarılı."
Ürünü İncele

2. Anker Eufy Akıllı Güvenlik Alarmı Kapı ve Pencere Sensörü

Adsız tasarım - 2022-11-07T124145.143

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok başarılı, kaliteli ürün."

  • "Ürünü 5 aydır deneyimliyorum. Öncelikle ürünü kullanabilmeniz için bir adet Homebase'e ihtiyacınız var, Homebase dışında başka bir hub ile çalışmıyor."
Ürünü İncele

3. Xiaomi Mi Camera 2 Magnetic Mount

Adsız tasarım - 2022-11-07T123345.122

Kullanıcı yorumları:

  • "Aklınızdaysa alın derim."

  • "Harika, güzel."
Ürünü İncele

4. Yale 45-0500-1432-00-6001 LCD Ekranlı Dijital Kapı Dürbünü

Adsız tasarım - 2022-11-07T124638.153

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürünün görüntüsü çok yeterli amacına uygun. Dışarıdaki kişiyi net bir şekilde gösteriyor. Ve kargo yine inanılmazdı dün öğleden sonra verdim bugün sabah geldi."

  • "Çok uzun zaman piyasasını kovaladığım ve araştırma yapmış olduğum bir ürün ve sonunda aradığımı da Amazon'da buldum. Kapı dürbünü alacaklar için tavsiyem 500 serisi. Herkes için en ideali."
Ürünü İncele

5. TP-Link Tapo C100 Ev Güvenliği için Wi-Fi Kamera

Adsız tasarım - 2022-11-07T124929.119

Kullanıcı yorumları:

  • "İkinciyi de alacağım; görüntü kalitesi ve kullanım kolaylığı harika."

  • "Çocuk ve bakıcı için ideal bir kamera. Hafıza kartına kayıt ve telefon uygulaması sorunsuz çalışıyor. Görüntü kalitesi gece ve gündüz gayet yeterli. Ses kalitesi de yeterli seviyede, geçmiş kayıtları izlerken konuşmalar net şekilde duyuluyor."
Ürünü İncele

6. Anker Eufy Security Eufycam 2C Kablosuz Akıllı Güvenlik ve Kamera Sistemi Eklenti Kamera

Adsız tasarım - 2022-11-07T124500.172

Kullanıcı yorumları:

  • "Fiyat performans ürünü. Harika batarya ömrü ile uzun süre şarj derdi yok. Üç kamera bir hareket sensörü aldm. Memnunum."

  • "Işıklı ve kendi alarmı olması çok güzel."
Ürünü İncele

7. Dioche WiFi Kablosuz Uzaktan Kumandalı Kapı Kilidi

Adsız tasarım - 2022-11-07T123614.122

Kullanıcı yorumları:

  • "Takması ve montajı çok kolay. Kilidin kendisinin iki noktasına dokunarak ve WiFi üzerinden açılıp kapanabiliyor."

  • "İki aydır kullanıyorum, şimdiye kadar iyi çalışıyor. Elle ve mobil uygulama ile iyi kapanabiliyor. Kurulumu karmaşık değil."
Ürünü İncele

8. Yale AC-DC Sync Alarm Kapı Pencere Kontağı

Adsız tasarım - 2022-11-07T125130.217

Kullanıcı yorumları:

  • "Uygulaması çok kolay, güvenilir ve sade bir çözüm. Kolayca alıp mevcut sisteminize iki adımda ekleyebilirsiniz. Montaj için hem çift taraflı bant hemde vidalama kullanabilirsiniz. Paket içeriğinde montaj kiti mevcut."

  • "Tasarım değişti ve modern, yumuşak hatlara büründü. Yale kalitesi plastik parçalarda görünüyor."
Ürünü İncele

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
akıllı kart akıllı kilit sistemi çelik kapı kilidi kapı kilidi kapı sensörü

İş birliği İçerikleri

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Yağmur, kar, soğuk dert olmaktan çıkacak! Ayaklarınızı soğuktan ve sudan koruyacak en iyi çizmeler

Yağmur, kar, soğuk dert olmaktan çıkacak! Ayaklarınızı soğuktan ve sudan koruyacak en iyi çizmeler

Daha düzenli, daha ferah bir mutfak için mutlaka almanız gereken ürünler

Daha düzenli, daha ferah bir mutfak için mutlaka almanız gereken ürünler

Trençkotsuz sonbahar düşünülemez! İşte spor ve şık kombinlerinizi tamamlayacak en iyi trençkotlar

Trençkotsuz sonbahar düşünülemez! İşte spor ve şık kombinlerinizi tamamlayacak en iyi trençkotlar

Eşsiz bir ses ve görüntü deneyimine hazır olun! "İyi ki almışım" diyeceğiniz en iyi Sony televizyonlar

Eşsiz bir ses ve görüntü deneyimine hazır olun! "İyi ki almışım" diyeceğiniz en iyi Sony televizyonlar

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Tümünü Gör
Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Airfryerda steak tarifi: Ne koku ne duman bu dertlerin hiçbiri olmayacak!

Airfryerda steak tarifi: Ne koku ne duman bu dertlerin hiçbiri olmayacak!

Havanızı bir anda değiştirecek, vazgeçilmeziniz olacak şişme yelek modelleri

Havanızı bir anda değiştirecek, vazgeçilmeziniz olacak şişme yelek modelleri

Kaliteli evrak çantası arayanlar buraya! Bir numaralı yardımcınız olacak şık ve kullanışlı en iyi evrak çantaları

Kaliteli evrak çantası arayanlar buraya! Bir numaralı yardımcınız olacak şık ve kullanışlı en iyi evrak çantaları

Hasta yakınlarının mutlaka edinmesi gereken en dayanıklı ve kullanışlı hasta bezleri

Hasta yakınlarının mutlaka edinmesi gereken en dayanıklı ve kullanışlı hasta bezleri

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Tümünü Gör
Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Regl dönemlerinizde en büyük yardımcınız olacak en iyi ped markaları

Regl dönemlerinizde en büyük yardımcınız olacak en iyi ped markaları

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Zamansız şıklık sunan loaferlar Duygu Özaslan'ın da kombinini süsledi! O ayakkabı çok beğenildi...

Zamansız şıklık sunan loaferlar Duygu Özaslan'ın da kombinini süsledi! O ayakkabı çok beğenildi...

Şıklığından ödün vermeyen kadınların tercihi bu çorap çizmelere mutlaka bakmalısınız!

Şıklığından ödün vermeyen kadınların tercihi bu çorap çizmelere mutlaka bakmalısınız!

Airfryerda tane tane, leziz pilavlar yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Airfryerda tane tane, leziz pilavlar yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Tümünü Gör

Benzer İndirim İçerikleri

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Twitter başlattı, o devam ettiriyor! Binlerce kişiyi ilgilendirecek: Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi...

Facebook, Instagram ve WhatsApp...

Apple'dan kötü haber geldi: iPhone 14 almak isteyenler beklemek zorunda kalacak! Teknoloji dünyası bu haberle çalkalanıyor

Satın almak isteyenler beklemek zorunda kalacak!

Elon Musk temizliğe başladı! Aldığı kararı resmen duyurdu: Profiline o ibareyi koymayan pişman olacak

Elon Musk'tan flaş hamle! Profiline o ibareyi koymayan yandı

Sürpriz mavi tik kararı! Fransa'dan gelen bu karar Elon Musk'ı çok üzecek

Sürpriz mavi tik kararı!

iPhone'lar için müjde! Uzun süredir bulunan o özellik değişiyor: Küçük gibi görünse de etkisi büyük olacak

iPhone sahiplerine müjde! Uzun süredir bulunan o özellik değişiyor

Kıyımı Elon Musk yaptı, özrü kurucu Dorsey diledi! Herkes eski yöneticinin söylediklerine kulak kabarttı: "Ne yaptığını bilmiyor"

Sıcak gelişmeler peş peşe! Herkes bunları konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.