Evinizin, ofisinizin güvenliğini maksimuma çıkaracak akıllı kapı kilidi

Ahşap, çelik, metal, neredeyse tüm kapı modellerine uyumlu olarak üretilen akıllı dijital kapı kilitleri dokunmatik ekranı sayesinde belirlediğiniz bir şifre ya da tanımladığınız bir kart ile kapınızın açılmasını sağlıyor. Kapıdaki hareketleri, bilginiz dahilinde olmayan işlemleri tanımladığınız akıllı cihazlarınıza bildirim olarak iletebiliyor. Akıllı dijital kapı kilidi, zorlanma ve yüksek sıcaklık durumunda alarm vererek sizi uyarıyor. Çoğu model dört adet AA pil ile çalışıyor ve düşük pil sinyali algılandığında bunu bildiriyor. Siz de yaşam alanınızın güvenliğini en üst seviyeye taşımak isterseniz mutlaka akıllı dijital kapı kilitlerine bir şans vermelisiniz. Sizin için Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamındaki indirimde olan ürünleri derledik! Videodaki ürün benzerine ve alternatiflere ulaşmak için içeriğimizi incelemeye devam edin...

Aklınız evinizde kalmasın: Yale YDR3110 Kartlı ve Şifreli Dijital Kilit

Kullanıcı yorumları:

"Yazılım ofisimizde kullanıyoruz oldukça memnunuz. Otobüs kartlarını bile tanımlatabiliyorsunuz. Kurulumu kolay. Elimden gelmez derseniz bir ustaya taktırın. Pili uzun süre gidiyor. Pil ile ilgili bir problem yaşamadık."

"Ürün çok kaliteli ve yazılan özellikler birebir tutuyor. Eğer elinizden geliyorsa montajı çok kolay. Yoksa çilingire taktırın."

İndirimdeki alternatif ürünler

1. Yale 45-5000-1435-00-6001 LCD Ekranlı Dijital Kapı Dürbünü

Kullanıcı yorumları:

"Evimin güvenlik endişesini ortadan kaldırdı. Teşekkürler."

"Başarılı."

2. Anker Eufy Akıllı Güvenlik Alarmı Kapı ve Pencere Sensörü

Kullanıcı yorumları:

"Çok başarılı, kaliteli ürün."

"Ürünü 5 aydır deneyimliyorum. Öncelikle ürünü kullanabilmeniz için bir adet Homebase'e ihtiyacınız var, Homebase dışında başka bir hub ile çalışmıyor."

3. Xiaomi Mi Camera 2 Magnetic Mount

Kullanıcı yorumları:

"Aklınızdaysa alın derim."

"Harika, güzel."

4. Yale 45-0500-1432-00-6001 LCD Ekranlı Dijital Kapı Dürbünü

Kullanıcı yorumları:

"Ürünün görüntüsü çok yeterli amacına uygun. Dışarıdaki kişiyi net bir şekilde gösteriyor. Ve kargo yine inanılmazdı dün öğleden sonra verdim bugün sabah geldi."

"Çok uzun zaman piyasasını kovaladığım ve araştırma yapmış olduğum bir ürün ve sonunda aradığımı da Amazon'da buldum. Kapı dürbünü alacaklar için tavsiyem 500 serisi. Herkes için en ideali."

5. TP-Link Tapo C100 Ev Güvenliği için Wi-Fi Kamera

Kullanıcı yorumları:

"İkinciyi de alacağım; görüntü kalitesi ve kullanım kolaylığı harika."

"Çocuk ve bakıcı için ideal bir kamera. Hafıza kartına kayıt ve telefon uygulaması sorunsuz çalışıyor. Görüntü kalitesi gece ve gündüz gayet yeterli. Ses kalitesi de yeterli seviyede, geçmiş kayıtları izlerken konuşmalar net şekilde duyuluyor."

6. Anker Eufy Security Eufycam 2C Kablosuz Akıllı Güvenlik ve Kamera Sistemi Eklenti Kamera

Kullanıcı yorumları:

"Fiyat performans ürünü. Harika batarya ömrü ile uzun süre şarj derdi yok. Üç kamera bir hareket sensörü aldm. Memnunum."

"Işıklı ve kendi alarmı olması çok güzel."

7. Dioche WiFi Kablosuz Uzaktan Kumandalı Kapı Kilidi

Kullanıcı yorumları:

"Takması ve montajı çok kolay. Kilidin kendisinin iki noktasına dokunarak ve WiFi üzerinden açılıp kapanabiliyor."

"İki aydır kullanıyorum, şimdiye kadar iyi çalışıyor. Elle ve mobil uygulama ile iyi kapanabiliyor. Kurulumu karmaşık değil."

8. Yale AC-DC Sync Alarm Kapı Pencere Kontağı

Kullanıcı yorumları:

"Uygulaması çok kolay, güvenilir ve sade bir çözüm. Kolayca alıp mevcut sisteminize iki adımda ekleyebilirsiniz. Montaj için hem çift taraflı bant hemde vidalama kullanabilirsiniz. Paket içeriğinde montaj kiti mevcut."

"Tasarım değişti ve modern, yumuşak hatlara büründü. Yale kalitesi plastik parçalarda görünüyor."

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.