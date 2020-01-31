Güvenlik görevlisi olma hayaliyle BAE'ye giden Sudanlılar, kendilerini Hafter'in kamplarında buldu

"Hartum Havalimanından BAE'ye götürüldükten hemen sonra Abu Dabi'nin güneyindeki BAE Silahlı Kuvvetlerine bağlı Giyasi Askeri Kampı'na alındık. Burada, Er-Raşid et-Ticani Defullah adında Sudanlı bir subay tarafından karşılandık."

Libya'daki savaşa sürüklenmekten son anda kurtulan Abdu şöyle devam etti:

Seyahat acentesinin her Sudanlı gençten işlem karşılığı 15 bin Sudan lirası (yaklaşık 335 dolar) aldığını ifade eden Abdu ancak BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye geldikten sonra söz konusu işlemlerin ücretsiz olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Abdu, BAE merkezli bir şirketin güvenlik görevlisi olarak çalışacakları vaadiyle yaklaşık 400 Sudanlı gence geçen yıl kasım ayında başkent Hartum'da bulunan "Amanda Seyahat Acentesi"ne götürerek sözleşme imzalattığını söyledi.

BEHRAM ABDULMUNİM - Sudanlı gençler, daha iyi bir yaşam hayaliyle geldikleri Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) "güvenlik görevlisi" olmayı beklerken kendilerini bir anda Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in askeri kamplarında buldu.

- Yoğun askeri eğitim

Kampta 12 grup şeklinde dağıtıldıklarını ifade eden Abdu, BAE'li Black Shield Güvenlik Şirketiyle sözleşme yapmalarına rağmen BAE ordusuna ait bir eğitim kampına götürüldüklerini söyledi.

"Kamptaki Sudanlı subaya neden buraya getirildiğimizi sorduk subay ise 'eğitimin geçici bir süre için olacağını' dile getirdi." diyen Abdu, askeri kampta bulunan Zahir adlı BAE'li üsteğmenin, kendilerine buradaki askeri eğitimin 10 hafta süreceğini söylediğini, nedenini de şirketin özel bir eğitim programı olarak açıkladığını aktardı.

Askeri kampta aldıkları eğitimin güvenlik şirketlerinin verdiği eğitimle tamamen farklı olduğunu vurgulayan Abdu, burada kalaşnikof, roketatar, havan topu ve çeşitli bomba eğitimi aldıklarını dile getirdi.

Sudanlı genç Abdu, eğitim sürecinin alanda atış yapılmasının ardından sona erdiğini ancak Tunus, Ürdün ve BAE'li eğitimcilerin 10 haftalık eğitimin yeterli olmadığı gerekçesiyle süreyi iki hafta daha uzattığını aktardı.

- Black Shield yöneticisi BAE ordusunda bir subay