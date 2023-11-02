Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti! Kapısı açıldı ama asansör gelmedi... Asansör boşluğuna adım atarak 4. kattan düştü

Hindistan'ın Odisha kentindeki Damanjodi Devlet Okulu'nda Hintçe öğretmeni olarak çalışan Shailesh Kumar, kayınbiraderinin ölümünün ardından Ranchi şehrini ziyaret etmişti. Güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde Kumar'ın düğmeye basarak asansörün gelmesini beklediği anlar yer aldı. Ardından ise Kumar asansöre binmek isterken fark etmeden boşluğa adım attı.

KONUYA İLİŞKİN ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR

Apartmanda yer alan güvenlik kamerasından elde edilen görüntülerde Kumar'ın arkasında bir adamın durduğu ve bir dairenin kapısının önünde duran kadının onları izlediği fark edildi. Kumar asansörün kapısının açık olduğunu fark edince asansördeki ışıkların açık olmaması nedeniyle havanın karanlık

olduğuna inanarak asansör boşluğuna düştü.

Olaya ilişkin araştırmanın devam ettiği polis ekipleri, "Kimliği Shailesh Kumar olarak tanımlanan merhum, cuma günü zemin kata ulaşmak için dördüncü kattaki asansör düğmesine bastı. Asansör kapısı kayarak açıldı. Asansör platformunun gelmediğinden habersiz olan Shailesh, asansör kanalına girdi ve kuyuda dört kat aşağı düştü" ifadelerini kullandı.