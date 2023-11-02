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    4. Oğlunu pazarda satan anne cinayetle suçlanıyor! 6 yaşındaki çocuk bir yıldır kayıp... Diğer çocuklarını alıp ülkesine kaçtı

    Oğlunu pazarda satan anne cinayetle suçlanıyor! 6 yaşındaki çocuk bir yıldır kayıp... Diğer çocuklarını alıp ülkesine kaçtı

    02.11.2023 08:14 | Son Güncelleme:
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    6 yaşındaki oğlunun gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasından kısa bir süre Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinden kaçarak Hindistan'a giden anne 38 yaşındaki Cindy Rodriguez-Singh cinayetle suçlanıyor. Oğlunun en son canlı görülmesinden tam 1 yıl sonra başlatılan cinayet soruşturmasında anne baş şüpheli olarak kabul edildi.

    Oğlunu pazarda satan anne cinayetle suçlanıyor! 6 yaşındaki çocuk bir yıldır kayıp... Diğer çocuklarını alıp ülkesine kaçtı

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yaşayan 38 yaşındaki Cindy Rodriguez-Singh isimli bir kadın diğer 6 çocuğunu alarak Hindistan'a kaçtıktan sonra cinayet, yaralama ve geri dönme niyeti olmadan bir çocuğu terk etme suçuyla yargılanıyor. Annenin 6 yaşındaki oğlu Noel Rodriguez-Alvarez'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanması bekleniyor.

    DETAYLAR KAN DONDURDU

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    Özel ihtiyaçları olan 6 yaşındaki Noel, en son ikiz kız kardeşlerinin doğumundan kısa bir süre önce canlı olarak görülmüştü. 2022 yılının Ekim ayında görülen Noel'in aile üyeleri anne Singh'in oğlunu pazarda sattığını, bezini değiştirmekten hoşlanmadığı için kirli bıraktığını ve küçük çocuğa yiyecek ile su vermediğini söyledi.

    Annenin 6 yaşındaki çocuğunun kaybolmasından sonra oğlunun biyolojik babasıyla birlikte Meksika'da olduğu ve yerel bir bakkalda bir yabancıya satıldığı da dahil olmak üzere yalanlar söyleyerek ortadan kayboluşunu açıklamaya çalıştığı iddia edildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    cinayet Amerika Hindistan

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