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  4. Sevimli papağanın güvenlik kamerasıyla gülümseten oyunu! Görüntüler viral oldu

Sevimli papağanın güvenlik kamerasıyla gülümseten oyunu! Görüntüler viral oldu

03.11.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da bir papağanın otoyol kenarındaki güvenlik kamerasıyla oyun oynadığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Brezilya’nın Parana eyaletine bağlı Curitiba kenti yakınlarındaki BR-116 otoyolunda 29 Ekim'de güvenlik kameralarına bir papağan takıldı. Sevimli papağan güvenlik kamerasıyla saklambaç oynarken, papağanın kamerayla oyun oynadığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Arteris Planalto Sul adlı yol izleme şirketinin sosyal medya hesabında "özel bir ziyaret" notuyla paylaştığı görüntülerde, otoyol kamerasının tepesine tüneyen turkuaz renkteki papağının başını uzatarak, güvenlik kamerasının sağ üst ve sol üst köşesinde birkaç kez belirip kaybolduğu görülüyor.

Şirket, papağanın türünü "amazona aestiva" olarak açıklarken, oyuncu papağanın görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

(İHA)

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Brezilya
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