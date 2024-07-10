Güvenlik kaynaklarından 'Kayseri' açıklaması! 'Hesapların bazıları...'

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kayseri’de Suriyeli bir kişinin Suriyeli bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiaları üzerine çıkan olayları provoke eden sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildiğini duyurdu.

"TÜRKİYE DÜŞMANI UNSURLAR BİR BİR TESPİT EDİLMİŞTİR"

Yapılan çalışmalar sonucunda provokatif ve dezenformasyon paylaşımda bulunan hesapların bazılarının PKK/KCK, bazılarının FETÖ/PDY destekçisi olduğunu aktaran güvenlik kaynakları, bunların yanı sıra Amerika ve Almanya bağlantılı şahısların da bulunduğu ortaya çıktığını belirterek, şunlar kaydedildi:

“Kayseri’den sonra Hatay, Gaziantep, Konya, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere 22 ilde devam eden, Suriye’nin kuzeyinde Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde halkın gerilmesine katkı sağlayan Türkiye düşmanı unsurlar bir bir tespit edilmiştir. Sosyal medya üzerinden huzuru bozmaya yönelik hareket eden bu unsurların terör örgütleri ile bağlantıları tespit edilmiştir. Bu kapsamda değerlendirildiğine, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan hesapların bağımsız olarak hareket etmedikleri, provokatif eylemlerin artmasını sağlayan bu hesapların bağlı oldukları örgütlerce maşa olarak kullanıldığı, terör örgütlerinin de Türkiye karşıtı hareketlerde başka dış odaklar tarafından yönetildiği değerlendirilmiştir. Terör örgütleri ve hasım odaklarca, en küçük olayın sosyal medya aracılığı ile halkı provoke ederek iç huzuru kaçırmaya yönelik kullanıldığı tespit edilmiştir. İnsanlar arasında kin ve nefret duyguları oluşturarak, ülkede kargaşa ortamı oluşturmak hedefi doğrultusunda terör örgütlerinin aparat olarak kullanıldığı müşahede edilmiştir.”

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

