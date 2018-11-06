Malatya'da hırsızlık zanlısı, girdiği evde güvenlik korucusunun silahını çaldı.
Merkez Battalgazi ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'nde hırsızlık amacıyla bir eve giren şüpheli M.G, güvenlik korucusu olduğu belirtilen C.A'nın uzun namlulu silahını alarak kaçtı.
Evden silahla yabancı birisinin çıktığını gören komşular, durumu polise bildirdi. Olay yerinin yakınında bulunan asayiş motorize Yunus ekipleri ise şüpheliyi uzun namlulu tüfekle Tevfik Temelli Caddesi üzerinde gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde ele geçirilen uzun namlulu silahın, güvenlik korucusunun çalınan silahı olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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