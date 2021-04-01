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Güvenlik soruşturması: Reddedilen kanun teklifi AKP'nin itirazı üzerine yeniden oylandı, önümüzdeki hafta maddelere geçilecek

01.04.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulu'nda dün muhalefet partilerinin milletvekillerinin oylarıyla reddedilen "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi"nin maddelerine geçilmesine ilişkin oylama, AKP'nin oylamanın içtüzüğe aykırı yapıldığı yönündeki itirazı üzerine yenilendi. Teklifin görüşmelerine gelecek hafta devam edilmesi kararlaştırıldı. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.

Güvenlik soruşturması: Reddedilen kanun teklifi AKP'nin itirazı üzerine yeniden oylandı, önümüzdeki hafta maddelere geçilecek

TBMM Genel Kurulu'nda dün muhalefet partilerinin milletvekillerinin oylarıyla reddedilen "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi"nin maddelerine geçilmesine ilişkin oylama, AKP'nin oylamanın içtüzüğe aykırı yapıldığı yönündeki itirazı üzerine yenilendi.

AKP grubunun neredeyse tam kadro hazır olduğu Genel Kurul'da, oylamanın yenilenmesine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi.

Ardından yapılan oylamayla da teklifin maddelerine geçilmesi kabul edildi.

Oylamanın ardından TBMM Genel Kurulu kapanırken, teklifin görüşmelerine gelecek hafta devam edilmesi kararlaştırıldı.

Kamuya ilk kez girecek olan veya yeniden dönecek olanlar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması zorunluluğu getiren yasa teklifinin maddelerine geçilmesi, muhalefet partilerinin oylarıyla reddedilmişti. Ancak AKP, oylamaya bir katip üye itiraz etti ve Başkanlık Divanı'nda oylama konusunda uzlaşmaya varılamadığı gerekçesiyle oylamanın tekrarlanmasını talep etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "oylamalarda yanlışlık yapılması halinde TBMM Başkanlık Divanı'nın toplanarak, izlenecek yolu belirlemesini" öngören 13. maddesi uyarınca bugün Meclis Başkanlık Divanı'nı topladı.

AKP ve MHP'nin çoğunlukta olduğu Başkanlık Divanı'nda, teklifin maddelerine geçilmesinin içtüzüğe aykırı yapıldığı gerekçesiyle oylamanın yeniden yapılması kararlaştırıldı.

Muhalefet: 1 yıl tekrar getirilemez

Muhalefet partileri CHP, HDP ve İYİ Parti ise oylama sırasında birleşim sırasında görev alan başkanlık divanının iki katip üye ve bir başkanvekilinden oluştuğunu, oylama sırasında iki katip üyeden de itiraz gelmediğini, itirazın birleşimi yöneten Başkanvekili Haydar Akar'ın "Kabul edilmemiştir" şeklinde oylama sonucunu ilan etmesinden sonra yapıldığını savundu.

Muhalefet sözcüleri, teklifin reddedildiğini ve bir yıl süreyle aynı koınuda teklif verilemeyeceği görüşünü dile getirdi.

İktidarın talebi üzerine TBMM Başkanlık Divanı'nın toplantıya çağrılmasına tepki gösteren üç muhalefet partisinin grup başkanvekilleri 10'ar dakikalık açıklama yaparak, karara tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkanlık Divanı'nı toplantıya çağıran Şentop'a, "Meclis Başkanı da Cumhur İttifakı'nın arzuhalcisi haline dönmüş durumdadır" sözleriyle yüklendi.

Başkan Şentop ise "Meclis Başkanı olarak daha fazla seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi ifade etmek isterim, pişman ederim" diyerek tepki gösterdi.

Usul tartışması

Daha sonra toplanan TBMM Genel Kurulu'nda usul tartışması yapıldı.

Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Haydar Akar, bir gün önceki oylamanın doğru olduğunu ve kararının arkasında olduğunu ifade etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise yeniden oylama talebinin millet iradesinin yok sayılması anlamına geldiğini belirterek, "Usul tartışmalarından ziyade AK Parti milletvekilleri içerisinde 9 aydır bekletilen kanun teklifinin yasalaşmasını istemeyenler mi vardır acaba? sorusu da zihinlerimizi tırmalamaktadır. Dikkat edilmesi icap eden ve esas cevap verilmesi gereken soru da budur" görüşünü dile getirdi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından, "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi"nin oylamasının yenilenmesine ilişkin TBMM Başkanlığı Tezkeresi oya sunuldu.

AKP ve MHP'lilerin bir gün öncesinin tersine neredeyse tam kadro katıldığı Genel Kurul'da, teklifin oylamasının yeniden yapılması kabul edildi. Hemen ardından da teklifin maddelerine geçilmesi oylanarak, AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi.

Ancak siyasi parti grupları arasında varılan anlaşma doğrultusunda TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi kapattı. Teklifin görüşmelerine, gelecek hafta devam edilecek.

Güvenlik soruşturması teklifi TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet oylarıyla reddedildi

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