Güvenlik soruşturması: Reddedilen kanun teklifi AKP'nin itirazı üzerine yeniden oylandı, önümüzdeki hafta maddelere geçilecek

Kamuya ilk kez girecek olan veya yeniden dönecek olanlar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması zorunluluğu getiren yasa teklifinin maddelerine geçilmesi, muhalefet partilerinin oylarıyla reddedilmişti. Ancak AKP, oylamaya bir katip üye itiraz etti ve Başkanlık Divanı'nda oylama konusunda uzlaşmaya varılamadığı gerekçesiyle oylamanın tekrarlanmasını talep etti.

Ardından yapılan oylamayla da teklifin maddelerine geçilmesi kabul edildi.

AKP grubunun neredeyse tam kadro hazır olduğu Genel Kurul'da, oylamanın yenilenmesine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi.

Muhalefet sözcüleri, teklifin reddedildiğini ve bir yıl süreyle aynı koınuda teklif verilemeyeceği görüşünü dile getirdi.

Muhalefet partileri CHP, HDP ve İYİ Parti ise oylama sırasında birleşim sırasında görev alan başkanlık divanının iki katip üye ve bir başkanvekilinden oluştuğunu, oylama sırasında iki katip üyeden de itiraz gelmediğini, itirazın birleşimi yöneten Başkanvekili Haydar Akar'ın "Kabul edilmemiştir" şeklinde oylama sonucunu ilan etmesinden sonra yapıldığını savundu.

AKP ve MHP'nin çoğunlukta olduğu Başkanlık Divanı'nda, teklifin maddelerine geçilmesinin içtüzüğe aykırı yapıldığı gerekçesiyle oylamanın yeniden yapılması kararlaştırıldı.

Başkan Şentop ise "Meclis Başkanı olarak daha fazla seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi ifade etmek isterim, pişman ederim" diyerek tepki gösterdi.

Usul tartışması

Daha sonra toplanan TBMM Genel Kurulu'nda usul tartışması yapıldı.

Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Haydar Akar, bir gün önceki oylamanın doğru olduğunu ve kararının arkasında olduğunu ifade etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise yeniden oylama talebinin millet iradesinin yok sayılması anlamına geldiğini belirterek, "Usul tartışmalarından ziyade AK Parti milletvekilleri içerisinde 9 aydır bekletilen kanun teklifinin yasalaşmasını istemeyenler mi vardır acaba? sorusu da zihinlerimizi tırmalamaktadır. Dikkat edilmesi icap eden ve esas cevap verilmesi gereken soru da budur" görüşünü dile getirdi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından, "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi"nin oylamasının yenilenmesine ilişkin TBMM Başkanlığı Tezkeresi oya sunuldu.

AKP ve MHP'lilerin bir gün öncesinin tersine neredeyse tam kadro katıldığı Genel Kurul'da, teklifin oylamasının yeniden yapılması kabul edildi. Hemen ardından da teklifin maddelerine geçilmesi oylanarak, AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi.