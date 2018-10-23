Güvenlik Şube Müdürlükleri Değerlendirme Toplantısı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Türkiye'de 2017'de yaklaşık 25 milyon kişinin katılımıyla 39 bin, 2018'in 10 aylık döneminde ise 25 milyon kişinin katılımıyla 36 bin eylem ya da etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, "2017 yılında eylemlerin yüzde 0,08'ine, 2018 yılında ise yüzde 0,07'sine müdahale edilmiştir." dedi. İnce, Kemer ilçesinde düzenlenen Güvenlik Şube Müdürlükleri Değerlendirme Toplantısının açılışında, toplantının yaklaşan mahalli idareler seçimleri öncesinde hazırlıkların değerlendirilmesi, stratejilerin belirlenmesi ve kamu güvenliğine ilişkin konuların değerlendirilmesi amacıyla düzenlendiğini söyledi. Güvenlik şube müdürlükleri bünyesinde altı bin personelin görev yaptığına işaret eden İnce, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere geniş halk kitlelerini etkileyen grup, oluşum veya kuruluşların hür ve düzgün bir ortam içerisinde eylem ve etkinlik yapabilmelerinin, bu birim tarafından tesis edildiğini dile getirdi. Güvenlik şube müdürlüklerinin, gizliliği ve sinsiliği bir silah olarak kullanan başta FETÖ ve PKK olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede önemli rol aldığını anlatan İnce, müdürlüğün uluslararası kamuoyunda Türkiye'yi baskıcı, anti demokratik göstermeye çalışan yapı ve oluşumlarla sürdürülen mücadeleyi bakanlığın diğer birimleriyle koordine içerisinde yürüttüğünü bildirdi.

İnce, şöyle konuştu: "Terör örgütleri demokratik alanlarda oluşturdukları gizli örgütlenmeler sayesinde planladıkları eylemler için malzeme ve eleman temin edebilmekte, yürüttükleri yasa dışı faaliyetleri kamufle etmeye çalışmaktadırlar. Bu anlamda sizlere büyük görev düşüyor. Ayrıca eylemler ve etkinliklerde tedbirler de çok önemli. 2017 yılında ülkemizde yaklaşık 25 milyon kişinin katılımıyla 39 bin, 2018'in 10 aylık döneminde ise 25 milyon kişinin katılımıyla 36 bin eylem ya da etkinlik gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında eylemlerin yüzde 0,08'ine, 2018 yılında ise yüzde 0,07'sine müdahale edilmiştir. Müdahale edilenler de hayatın olağan akışını sekteye uğratan, marjinal gruplar tarafından yapılan eylemlerdir. Bu eylemlerin etkinliklerin huzur ve güvenlik ortamında gerçekleştirilmesi için gerekli tüm tedbirler güvenlik müdürlükleri sayesinde alınmıştır." Seçim güvenliğinin uluslararası kuruluşlar tarafından takip edildiğini anımsatan İnce, "Personellerimiz, seçim güvenliğiyle ilgili seçim öncesi ve sonrası ilgili birimlerle eş güdümlü, devlet kurumlarıyla koordineli olarak görevlerini titizlikle ifa etmektedirler. Önceki seçim sürecinde 265 bin polis, 195 bin jandarma, 50 bin geçici korucu, 20 bin gönüllü köy korucusu olmak üzere 531 bin personel görev yapmıştır. Ayrıca üniversite eğitimlerine devam eden 7 milyon 600 bin öğrencimizin özgür ve güvenli ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla güvenlik koordinasyon kurulları vasıtasıyla tüm tedbirleri alıyoruz. " diye konuştu.

\ - Emniyet teşkilatı gece gündüz çalışıyor Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ise güvenlik şube müdürlüklerinin 2019 mahalli seçimlerinde yoğun iş gücünün bulunduğunu belirtti. Güvenlik şube müdürlüklerinin 24 Haziran seçimlerinde önemli bir başarı elde ettiğini aktaran Uzunkaya, seçimlerin sorunsuz şekilde sonuçlanmasına katkı sağladığını söyledi. Emniyet teşkilatının 173 yıldır milli birlik ve beraberliğin sağlanması, güven ve huzur ortamının sürdürülmesi için gece gündüz çalıştığına dikkati çeken Uzunkaya, güvenlik şube müdürlüklerinin de bilimsel ve teknolojik gelişmeleri kendisine ekleyerek bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasına imkan sağlayan en önemli kurumlardan olduğunu kaydetti. Güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmalarına ilişkin ilgili yasal düzenlemelerin Meclisten geçtiğini hatırlatan Uzunkaya, "Güvenlik şube müdürlüklerini ilgilendiren çok önemli bir konuydu. Taşeron işçilerle ilgili çalışma sürecinde güvenlik soruşturma ve arşiv araştırmalarında 25-30 bin güvenlik soruşturmasının mahkeme kararı alınamadığı için beklemede olduğunu, bir takım mağduriyetler bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yasa düzenlemesiyle doğrudan ilgili bireylerin UYAP üzerinden kayıtlarına girilmek suretiyle mahkeme kararlarına ulaşılmasını sağlayacak, arada var olan mevcut zaman kaybını sıfırlayacak bir süreci hazırlayan son derece yararlı bir düzenleme oldu. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkının kullanılmasına ilişkin çizgi aşımı, yasa ihlalinin tespiti, kontrol altına alınması ve müdahale edilmesi sürecinde güvenlik müdürlüklerinin önemli rol üstlendiğini anlatan Uzunkaya, şunları kaydetti: "Burada her ilde aynı kararlılık, uygulama birliği önemli. Mesela şu anda Türkiye genelinde her cumartesi günleri sürdürülen 709'uncusu sanıyorum bu hafta gerçekleşecek olan cumartesi annelerinin eylemleri var. Büyük illerde bunlar yürütülüyor. Burada gerek bu tür yaygın eylemlerde, gerek münferit, bölgesel eylemlerde bir ilde son derece toleranslı davranılırken bir başka ilde son derece katı, acımasız, sert davranılması toplumda teşkilatımıza olan güveni sarsan bir tabloyu oluşturuyor. Ben Antalya'dan, İzmir'den insanların Ankara'ya eylem ya da gösteri için gitmelerini engellemeye kalktığımda, Konya'daki Mersin'deki insanlar müdahale edilmeden gidebiliyorsa 'Engelleyenler düşmanca, hissi davranıyor. Hukuki arka planı yok' diye düşünülüyor. Bu toplantılar müdahale alanına giren tüm konularda yaklaşım birliği ve uyum oluşturmak açısından önemli."