Güvenlik uzmanlarından Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası flaş açıklamalar

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusundan YPG/PKK'nın çıkarılması konusunda varılan anlaşma sonrası güvenli bölge sürecine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. ABD'nin hem kendisini hem de YPG/PKK'yı kurtarırken, Türkiye'nin bazı kazanımları çerçevesinde sorunlu bir güvenli bölge modeli oluşturduğunun altını çizen Güvenlik Uzmanı Ağar, "Türkiye ile ABD arasındaki anlaşma, Barış Pınarı Harekatı'ndan önce yapılsaydı farklı olurdu ancak harekatın bu safhasında yapılınca Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın Münbiç ve Kobani'ye girmesiyle daha farklı bir kimya üretti." şeklinde konuştu. "RUSYA İLE DAHA ÇOK MUHATAP OLACAĞIZ" Ağar, bu durumun harekatın nihai amacına ilişkin farklı bir denklemin gelişmesine yol açtığına işaret ederek, "Bundan sonraki süreçte güvenli bölge modelinin etkinliğiyle ilgili Rusya ve rejimle daha çok muhatap olacağımız bir fotoğraf söz konusu. YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda federasyon iddiası, bu anlaşmayla hayal oldu, Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmuş oldu." ifadesini kullandı.

Terör örgütünün, bu anlaşmayla Türkiye sınırlarından uzaklaştırılmış olduğunu dile getiren Ağar, buna karşın YPG/PKK'nın bölgede etkisizleştirilmiş olmadığına dikkati çekti. Ağar, rejim ve Rusya'nın güvenli bölgeyle ilgili Türkiye'nin buradaki varlığına nasıl bakacağı, YPG/PKK ile ilişkilerini nasıl şekillendireceği ve YPG/PKK'nın buradaki varlığını devam ettirmesine izin verip vermeyeceğinin bu süreçte belirleyici olacağını dile getirdi. Türkiye'nin özellikle Rusya ile geliştirdiği diyalog ve iş birliğinin güvenli bölge sürecindeki önemine değinen Ağar, "ABD, burada 20 mil kadar aşağı inmiş durumda ancak diğer yandan Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirecek bir denklem kurarak aşağı indi." dedi. Ağar, ABD'nin bu durumu kullanmak isteyeceğini belirterek, Washington yönetiminin Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin gelişmesinden duyduğu rahatsızlığa işaret etti. "TÜRKİYE GÜÇ BOŞLUĞUNU ANINDA DOLDURMALI" SETA Dış Politika Araştırmacısı Acun da ABD ile varılan anlaşmanın genel çerçevesinin Türkiye'nin lehine bir tablo çizdiğine vurgu yaparak, "Önemli soru işaretlerinden bir tanesi, YPG/PKK'nın çekilmesine paralel Türkiye ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının bu bölgeyi kontrol edip etmeyecekleri konusu. Zira rejim ve Rusya'nın da burada ciddi bir hareketliliği söz konusu." değerlendirmesini yaptı.