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Güvercin almak için istenen şartlar iş başvurusunda bile istenmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 15:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da güvercin almak bir ev ya da araba almaktan daha zor.

Güvercin almak için istenen şartlar iş başvurusunda bile istenmiyor

Şanlıurfa’da güvercin almak bir ev ya da araba almaktan daha zor. Kuşçu Pazarı’nda kuş satan Mustafa Ballı veresiye güvecin almak isteyenlerden sabıka kaydı, maaş bordosu, kimlik fotokopisi ve 3 memur kefil istiyor. İstekleri bununla da bitmeyen Ballı, güvercin almak isteyenlerden alkol ve sigara içmeme şartı da arıyor.
Şanlıurfa’nın merkez Eyyübiye ilçesi tarihi çarşılar bölgesindeki Kuşçu Pazarı’nda 2 yıldır güvercin satışı yapan Mustafa Ballı, veresiye kuş almak isteyenlerden sabıka kaydı, maaş bordosu ve 3 memur kefil istiyor. Veresiye güvercin satışına dikkat çeken Ballı, kriterlere uymayanlara ise güvercin satışı yapmıyor.
Türkiye’nin en önemli güvercin beslenen illerinden biri olan Şanlıurfa’da birçok evin çatısında tutkunları tarafından güvercinler besleniyor. Bir çok ilden gelen tutkunlar, Şanlıurfa’dan güvercin alıyor. Özellikle güvercinlerini satmak isteyen ya da güvercin almak isteyen vatandaşlar, her hafta sonu Kuşçu Pazarı’nın yolunu tutuyor. Bir çok insanda adeta bağımlılık haline gelen güvercin sevgisi bazı kişiler için de ekmek kapısı oluyor.

Dikkat çeken satış usulü
Kuşçu Pazarı’nda cinsi ve özelliğine göre bir araba değerinde olan güvercinleri veresiye satmak istemeyen 45 yaşındaki Mustafa Ballı ilginç ve dikkat çeken bir yöntem buldu. Ballı, veresiye ile güvercin almak isteyen tutkunlarına bir çok devlet ve özel kurumun bile istemeyeceği şartlar koştu.

Sabıka kaydı, maaş bordrosu ve 3 kefil gerekiyor
Mustafa Ballı’dan veresiye güvercin almak isteyenler kimlik fotokopisi, sabıka kaydı, maaş bordosu belgeleri ile 3 memur kefil getirmeleri gerekiyor. Mustafa Ballı’nın şartları bununla da bitmiyor. Bunun yanı sıra veresiye güvercin almak isteyenler, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak, sigara ve alkol kullanmayacak ve hovardalık da yapmayacak.

“Zevkin veresiyesi olmaz”
Güvercin tutkunluğunun çocukluk yıllarına dayandığını ve son iki yıldır güvercin satışı yaptığını söyleyen Mustafa Ballı, zevkin veresiyesinin olmadığını belirterek, "Şanlıurfa’da güvercin tutkunlarının sayısı oldukça fazladır. Güvercin meraklıları her gün Kuşçu Pazarına gelerek güvercin satın alırlar. Güvercin tutkunluğunu, meraklılardan başkası bilemez çünkü güvercin besleyenler adeta bağımlı oluyor. Bu nedenle güvercin almak isteyenler para olmadığı zaman veresiye almak istiyor. Biz veresiye vermek istemiyoruz ama gelen müşteriler bu konuda oldukça ısrar ediyor. Onları da kırmak istemiyoruz çünkü güvercin tutkunluğunun ne demek olduğunu biz biliriz. Veresiye satışın önüne geçebilmek için böyle bir yönteme başvurdum. Duvarda zaten şartları yazmışım. Eğer ısrarla veresiye ile güvercin almak isteyen olursa bu şartları yerine getirmek zorunda. Aslında anlatmak istediğimiz bu bir meraktır, hobidir ve bu işin veresiyesinin olmayacağıdır. Zevkin veresiyesi olmaz diye bir tabir var. Ben de bu notla bunu anlatmaya çalışıyorum. Zaten bu şartlar biraz ağırdır. Bu nedenle veresiye olarak güvercin almak isteyen tutkunlar, veresiye alışveriş yapmaktan vazgeçiyor. Şu ana kadar bu şartları yerine getirerek veresiye güvercin alan biri çıkmadı" dedi.

Güvercinlerin fiyatı 40 bin TL’yi buluyor
Güvercinler ile ilgili bilgi veren Ballı, "Kuşçu Pazarında güvercinler, cinsi ve özelliklerine göre açık arttırmayla haftanın belirli günleri satışa sunuluyor. İhale ile satışa çıkarılan güvercinler, kanat, paça, boyun yapıları ve göz rengine göre çok yüksek fiyatlara alınıp, satılabiliyor. Şebap güvercinlerinin başkentlerinden birisi olan Şanlıurfa, birçok güvercin türüne ev sahipliği yapıyor. Şebap, Mengi, Taklacı, Yapışan, Sarı İspir, Kariyer, Sarı Alaca gibi bazı özel türler bin ile 40 bin lira arasında alıcı buluyor" diye konuştu.

Güvercin almak için istenen şartlar iş başvurusunda bile istenmiyor

Güvercin almak için istenen şartlar iş başvurusunda bile istenmiyor

Güvercin almak için istenen şartlar iş başvurusunda bile istenmiyor

Güvercin almak için istenen şartlar iş başvurusunda bile istenmiyor

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