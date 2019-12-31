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  4. Güvercin yakalamak isteyen çocuk 4. kattaki terastan düştü

Güvercin yakalamak isteyen çocuk 4. kattaki terastan düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 16:34 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın terasında güvercin yakalamaya çalışan 15 yaşındaki çocuk, park halindeki aracın üstüne düştü. Ağır yaralanan genç çocuk hastaneye kaldırılırken yakınları gözyaşı döktü.

Olay saat 15.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi, Efelik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 yaşındaki Yunus Karçık, binanın terasında güvercin besliyordu.

PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kaçan bir kuşu yakalamak isteyen çocuk dengesini kaybetti. Bina önündeki ağacın dallarına çarpan Karçık, daha sonra park halindeki aracın üzerine düştü. Ağır yaralanan Karçık için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan İlk müdahalenin ardından yaralı çocuk özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralan çocuğun yakınları ise gözyaşı döktü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
güvercin Esenyurt

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