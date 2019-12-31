Güvercin yakalamak isteyen çocuk 4. kattaki terastan düştü

Olay saat 15.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi, Efelik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 yaşındaki Yunus Karçık, binanın terasında güvercin besliyordu.

PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ



Kaçan bir kuşu yakalamak isteyen çocuk dengesini kaybetti. Bina önündeki ağacın dallarına çarpan Karçık, daha sonra park halindeki aracın üzerine düştü. Ağır yaralanan Karçık için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI



Olay yerinde yapılan İlk müdahalenin ardından yaralı çocuk özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralan çocuğun yakınları ise gözyaşı döktü.

Kaynak: DHA



