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Güvercinlerin "başpehlivanına" da altın kemer verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 17:55 | Son Güncelleme

Edirne'de 498 kilometrelik Kırkpınar Arena Posta Güvercinleri Final Yarışması'nı Bursa'dan Mümin Karaca'nın güvercini kazandı - Belediye Başkanı Recep Gürkan: - "İki yıl üst üste birinci olan güvercinimiz altın kemerin sürekli sahibi olsun"

EDİRNE (AA) - Edirne'de Kırkpınar Arena Posta Güvercinleri Final Yarışması'nda güvercini birinci olan Bursa'dan Mümin Karaca'ya altın kemer verildi.

Karaağaç Mahallesinde düzenlenen organizasyona, farklı şehirlerden yarışmacılara ait 748 güvercin katıldı.

Sabah Bolu'nun Gerede ilçesinden başlayan 498 kilometrelik yarışı, 7 saat 17 dakikalık süreyle Mümin Karaca'ya ait kuş kazandı.

Karaca, yarış sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 yaşından beri değişik türlerde kuş beslediklerini, bir yıldır da posta güvercinlerine gönül verdiğini söyledi.

Yarışmayı izleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da şehrin, ata sporu yağlı güreşin başkenti olduğunu hatırlattı.

Kırkpınar'ın halk tarafından en çok bilinen geleneğinin altın kemer olduğuna dikkati çeken Gürkan, şunları kaydetti:

"Altın kemeri Kırkpınar'ın başpehlivanı bir yıl süreyle takma hakkı elde ediyor. Aynı pehlivan üç yıl üst üste başpehlivan olursa da bir kilo 400 gram ağırlığındaki altın kemerin ebedi sahibi oluyor. Burada birinci olan güvercinimize de bir altın kemer yaptırdık. Normalde Kırkpınar'ın geleneği üç yıl üst üste ama sizinki ayrı kulvarda zor bir yarış. Bugün 748 güvercinimiz bırakıldı, şu ana kadar gelen 30 küsur civarında. Onlar da Allah'ın yarattığı canlılar, haksızlık yapmayalım. İki yıl üst üste birinci olan güvercinimiz altın kemerin sürekli sahibi olsun."

Yarışma sonunda Gürkan, güvercini birinci olan Karaca'ya kupasını ve altın kemeri verdi.

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Edirne güvercin posta güvercini

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