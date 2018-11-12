KADIN

Güzel bacaklar ve dikkat çeken bir popo için 8 etkili egzersiz

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
EGZERSİZLER HABERLERİ  | 12.11.2018 17:07 | Son Güncelleme

Kendinizi formda tutmanın tek yolu pahalı bir spor salonuna üye olmak değildir. Evde bile yapabileceğiniz egzersizlerle güzel bacaklar ve istenilen bir popo şekline kavuşabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey günde 20 dakika ve daha iyi olmanın güçlü arzusu. İşte etkisi kanıtlanmış popo, uyluk ve bacakları sıkılaştırmaya yarayan egzersiz tekniği.

8 egzersiz tekniğiyle hayal ettiğiniz görünüme kavuşacaksınız.

Spor salonuna para ödemeyin, bu teknikleri evde deneyin

1 / 14

EGZERSİZ 1- SQUATS

EGZERSİZ 1- SQUATS
Ayaklarınızı omuz genişliğinde hatta biraz daha geniş olacak şekilde açın.
2 / 14

Derin bir nefes alın ve kalçalarınızı görünmez bir sandalyeye oturmaya çalışıyormuş gibi itmeye başlayın. Uyluklarınız yere paralel ya da biraz daha alçak oluncaya kadar çömelin. Nefes verin ve başlangıç pozisyonuna geri dönün. Her biri 4-5 set olacak şekilde 10-12 tekrar yapın. Egzersizi yaparken, sırtınızı düz tutun.
3 / 14

EGZERSİZ 2 - İLERİ VİRAJ

EGZERSİZ 2 - İLERİ VİRAJ
Ayaklarınızı, omuz genişliğinden biraz daha geniş olacak açın ve düz durun.
4 / 14

Şimdi öne yaslanın, sırtınızı düz tutun. Gövdeni yere neredeyse paralel olana kadar indirin ve dizlerinizi bükün. Daha sonra başlangıç pozisyonuna geri dönün. Her birini 10 kez tekrarlayın. Üst vücudunuzu yukarı çekerken sırt kaslarınızı çalıştırmamanız gerekir. Bu sadece tekniğinizin yanlış olduğu anlamına gelmez, aynı zamanda sağlığınız için de tehlikelidir. Vücudunuzu kaldırmak için gluteal kaslarınızı kullanın, sırt kaslarınız sadece düz bir vücut pozisyonunu korumanıza yardımcı olur.
5 / 14

EGZERSİZ 3 - JUMP SQUATS

EGZERSİZ 3 - JUMP SQUATS
Ayaklarınızı omuz genişliğiyle ayırın. Sırtınızı düz tutun. Nefes alın ve uyluklarınız yere paralel hale gelene kadar kendinizi çömelmeye bırakın. Paralel bir şekilde biraz aşağıya eğilebilirseniz, işte bu harika.
6 / 14

Nefes verdikçe, ayağınızı kaldırmak için ayağınızın gücünü kullanarak zıplayın. Mümkün olduğunca yükseğe sıçramaya çalışın, bacaklarınızı tam olarak düzleştirin ve bacaklarınızı yay gibi kullanın. Ayaklarınız tekrar yere değdiğinde, vücudunuzu tekrar çömelme pozisyonuna getirin. Ve bu hareketi 12 kez tekrarlayın. Not: İnişlerinizi kontrol ettiğinizden ve her iki ayağınızla aynı anda yere değdiğinden emin olun. Dizlerin hafifçe bükülmüş olmalı. İnişte, gövdeyi hemen çömelme pozisyonuna geri indirin.
7 / 14

EGZERSİZ 4 - SPLİT SQUATS

EGZERSİZ 4 - SPLİT SQUATS
Sırtınızı bir sandalyeye veya bir kanepeye bakacak şekilde yerleştirin. Ayaklarınızdan birini sandalyenin üstüne getirin ve diğer ayak ile bir adım öne alın. Sırtınızı düz tuttuğunuzda, uyluğunuz yere paralel hale gelene kadar yavaşça çömelin.
8 / 14

Ağırlığınızı ön bacağınıza verin diğer bacağı rahatça koruyarak 90 derecelik bir açı oluşturacak şekilde bükün. Ayrıca toplam ağırlığınızı da topuğunuza aktarmalısınız. Başlangıç pozisyonuna geri dönün. Her bacağı 10-12 tekrarlayın. Not: Yükü uyluğun ön kısmından kalçalara kaydırmak bu alıştırma sırasında önemlidir.
9 / 14

EGZERSİZ 5 - PLİE SQUATS

EGZERSİZ 5 - PLİE SQUATS
Bacaklarınızı ayırın. Zemin ile 45 derecelik bir açı oluşturmak için ayaklarınızı dışarıya doğru çevirin.
10 / 14

Sırtınızı düz tutarak yavaşça aşağıya bir çömelme yapın. Sonra yavaş yavaş başlangıç pozisyonuna geri dönün. Bu hareket çoğu kadında zayıf olan iç uyluk kaslarını geliştirir. 10-12 tekrarlayın. Dizlerinizi ayaklarınızla aynı hizada tutmaya odaklanın ve bu egzersizi sırtınızı düz tutacak şekilde yapın. Ve unutmayın: kalçalarınızı formda tutmak istiyorsanız, olabildiğince aşağı çömelmek çok önemlidir.
11 / 14

EGZERSİZ 6 - LUNGES

EGZERSİZ 6 - LUNGES
Ayakları omuz genişliğinden biraz daha sar olacak şekilde açın. Sağ bacağınızla ileriye doğru büyük bir adım atın ve uyluğunuz yere paralel olacak şekilde vücudunuzu aşağı indirin. Omuzlarınızı geriye atın ve rahat bırakın. Ön bacak 90 derecelik bir açı oluşturmalıdır.
12 / 14

Kendinizi yukarı doğru itmek için topuğunuzu kullanın ve bir sonraki hamle yapmak için arka bacağınızı öne getirin. 4-5 kez tekrarlayın. Not: Öne eğilmeyiniz ve sırtınızı dik tutmayınız. Bu hareket sadece uyluk değil, aynı zamanda ön kalça kaslarınızda ve baldırlarınızda güç oluşturmanıza yardımcı olacak harika bir egzersizdir.
13 / 14

EGZERSİZ 7 BACAK KALDIRMA

EGZERSİZ 7 BACAK KALDIRMA
Diz çökün ve ellerinizi doğrudan omuzların altına yerleştirin. Sağ bacağınızı bükün ve mümkün olduğu kadar yükseğe kaldırın. Ardından, başlangıç pozisyonuna geri indirin. 30 kez tekrarlayın. Not: Egzersizi yaparken, birkaç saniye boyunca en yüksek pozisyonda tutun ve popo kaslarınızı olabildiğince sert hale getirmeye çalışın.
14 / 14

EGZERSİZ 8 KALÇA KÖPRÜSÜ

EGZERSİZ 8 KALÇA KÖPRÜSÜ
Sırtüstü uzanın ve ayaklarınızı omuz genişliğinde açın. Bu konumda iken, kalçanızı tavana doğru kaldırın, ardından aşağı doğru indirin. Egzersizin zorlaşmasını sağlamak için, bir bacağı düz bir şekilde uzatabilir veya karnınıza biraz ağırlık verebilirsiniz. Not: Kaldırırken, birkaç saniye boyunca en yüksek pozisyonu tutun ve daha sıkı yapmak için kalçalarınızı sıkın.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
popo sıkılaştıran egzersizler bacak sıkılaştıran egzersizler

En Çok Okunan Haberler

Ünlü modelden olay itiraf: Messi yatakta ölü gibiydi

Ünlü modelden olay itiraf: Messi yatakta ölü gibiydi

Yağmur Göçer: Baba sevgisine hasret kaldım

Yağmur Göçer: Baba sevgisine hasret kaldım

Eskimeyen 11 güzellik sırrı! Çağlar boyunca faydası kanıtlanmış ürünler

Eskimeyen 11 güzellik sırrı! Çağlar boyunca faydası kanıtlanmış ürünler

Modellerin mükemmel vücut uğruna bizden sakladığı 'sırlar'

Modellerin mükemmel vücut uğruna bizden sakladığı 'sırlar'

Güzel bacaklar ve dikkat çeken bir popo için 8 etkili egzersiz

Güzel bacaklar ve dikkat çeken bir popo için 8 etkili egzersiz

12-18 Kasım haftalık burç yorumları

12-18 Kasım haftalık burç yorumları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Daha önce duymamıştık! Bu yoga pozisyonları saç uzatıyor, dökülmesini önlüyor

Daha önce duymamıştık! Bu yoga pozisyonları saç uzatıyor, dökülmesini önlüyor

Sadece iki haftada hem kalçanız sıkılaşacak, hem de selülitlerinizden kurtulacaksınız!

Sadece iki haftada hem kalçanız sıkılaşacak, hem de selülitlerinizden kurtulacaksınız!

Çinlilerin bir bildiği var! 2 dakikada göbek eriten mucize masaj

Çinlilerin bir bildiği var! 2 dakikada göbek eriten mucize masaj

Kadın vücudu için mükemmel Japon egzersizleri

Kadın vücudu için mükemmel Japon egzersizleri

Pilatesle gelen sağlık ve fit görünüm

Pilatesle gelen sağlık ve fit görünüm

Bu yedi basit hareketi uygulayın gıdınızdan kurtulduğunuzu göreceksiniz

Bu yedi basit hareketi uygulayın gıdınızdan kurtulduğunuzu göreceksiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.