Güzel burun tanımı

Kafa Karıştıran Birçok Özellik Var

Kitap bilgisi olarak burnu mimari bir öğe gibi tanımlama çalışmaları oldukça fazla. Profilden bakıldığında düz veya hafif kavisli, dudakla yaptığı açı şu kadar derece, yanaktan öne doğru şu kadar santim diye kafa karıştıran birçok özellik mevcut. Tüm bunlar bir kenara, güzelliği daha çok sezgisel ve duysal bir özellik olarak düşünelim ve bir yüzün ortasındaki en kritik yapının o yüzün tamamından soyutlanamayacağını belirleyelim.

İnce ve küçük bir yüzde iri, kemerli bir burnun, geniş bir yüzde fazla küçültülmüş, daraltılmış bir burun fazla göze batar. Aşağı doğru uzayarak üst dudağı örtecek bir burun yapısının ve aşırı kaldırılmış bir burun ucu da fazlasıyla dikkat çekicidir.

Kişiye Özel Planlama Yapılmalı

Herkesin kendine özgü bir yüz yapısı vardır. Burun estetiği de bu durum göz önünde bulundurularak planlanmalı. Sosyal medya ve özellikle Instagram kullanımının bu kadar yaygınlaşmasının ardından herkes takip ettiği ünlü kişinin burnuna sahip olmak istiyor. Ardından sosyal mecralarında selfie fotoğraflarına rötuşlar yapıldığına şahit oluyoruz.