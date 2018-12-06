Güzel burun tanımı

Kafa Karıştıran Birçok Özellik Var
Kitap bilgisi olarak burnu mimari bir öğe gibi tanımlama çalışmaları oldukça fazla. Profilden bakıldığında düz veya hafif kavisli, dudakla yaptığı açı şu kadar derece, yanaktan öne doğru şu kadar santim diye kafa karıştıran birçok özellik mevcut. Tüm bunlar bir kenara, güzelliği daha çok sezgisel ve duysal bir özellik olarak düşünelim ve bir yüzün ortasındaki en kritik yapının o yüzün tamamından soyutlanamayacağını belirleyelim.
İnce ve küçük bir yüzde iri, kemerli bir burnun, geniş bir yüzde fazla küçültülmüş, daraltılmış bir burun fazla göze batar. Aşağı doğru uzayarak üst dudağı örtecek bir burun yapısının ve aşırı kaldırılmış bir burun ucu da fazlasıyla dikkat çekicidir.
Kişiye Özel Planlama Yapılmalı
Herkesin kendine özgü bir yüz yapısı vardır. Burun estetiği de bu durum göz önünde bulundurularak planlanmalı. Sosyal medya ve özellikle Instagram kullanımının bu kadar yaygınlaşmasının ardından herkes takip ettiği ünlü kişinin burnuna sahip olmak istiyor. Ardından sosyal mecralarında selfie fotoğraflarına rötuşlar yapıldığına şahit oluyoruz.
Bu tarz yaklaşımlar estetik kavramının içinin boşalmasına sebep olur. Özellikle genç kuşaktan gelen burun estetiği taleplerinde bu durumla sık karşılaşıyoruz. Bilinmesi gereken en temel kural, burun dahil her yapının kendi çevresi içinde uyumlu ise göze güzel gözükebileceğidir.
Türk veya Yabancı Hastalara Yaklaşım
Burun estetiği ameliyatı ile mevcut iri bir kemerli yapıyı; düz hale getirmek, az veya çok oyuk yapmak, ya da hafif bir kemer bırakmak mümkün. Teknik olarak bu mümkün olsa da biz plastik cerrahların dikkat etmesi gereken başka bir nokta da var. Amerikalı melez bir şarkıcınınki gibi oyuk ve ucu havaya kalkık bir burun kemikli ve uzun bir yüzü olan Türk bir hastada çok da uygun olmayabilir.
Türkiye’de belki de dünya üzerinde en çok burun estetiği ameliyatı yapılıyor. Türklerin genetik olarak iri ve kemerli burunları vardır. Dolayısıyla bu konuyla ilgilenen plastik cerrahların yeteri kadar donanımlı olması gerekir. Yurtdışından pek çok hasta ameliyat olmak için ülkemizi seçiyor. Pek çok cerrah da Türk cerrahların yanında rinoplasti nosyonlarını geliştirmiş durumda.
İsteğinizi Doktorunuza Net Bir Biçimde Anlatın
Belki de hastalardan gelen yoğun “sosyal medya destekli” taleplere bağlı olarak giderek bütün burunlar birbirine benzer hale gelmeye başladı. ’Burun estetiği düşünenlere bir uyarıda bulunmak istiyorum.
Bilimsel toplantılarımızda da şahit olduğum ‘farklı hastalar, aynı burunlar’ gibi bir durum söz konusu. Bazı yüzlerde bu burunlar gayet iyi olmuş ama bazı yüzlerde fazla ameliyatlı ve suni duruyor. Bu, benim burun ameliyatı felsefeme ve yazının başlığında değindiğimiz “güzel burun” anlayışıma ters düşüyor.
Eğer doğal gözüken, ameliyatlı olduğu bile anlaşılmayacak bir burun isteniyorsa, ameliyat öncesi doktor görüşmek çok önemli. Çok sayıda yapılan operasyonlarda görüleceği üzere otomatik olarak bir tornadan çıkmış gibi burun şekliyle karşılaşmamanız için isteklerinizi net olarak doktorunuza ifade etmelisiniz.
Doç. Dr. Ahmet Sönmez
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
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