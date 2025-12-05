Ünlü kuaförden bakım sırları: Bu 7 yöntemle saçların kabarmasın! Saçın neden kabarıyor?

Soğuk, rüzgarlı ve ara ara yağmurlu kış günlerinde saçlarla baş etmek ayrı bir çaba gerektiriyor. Evden çıkmadan saçlarınızı düzleştiriyor, fön çekiyor ya da şekillendiriyorsunuz ancak işe vardığınızda asansör aynasında gördüğünüz kabarmış saçlar tüm emeğinizi boşa çıkarabiliyor. İşte tam da bu yüzden, kış aylarında kabarık saçlarla mücadele daha önemli hale geliyor.

Global Kreatif Direktör olan ünlü saç uzmanı Cos Sakkas, saçtaki kabarmayı kontrol altına almak için uygulanabilecek en etkili tüyolarını paylaştı.

"SAÇI YANLIŞ YIKAMAK KABARMA NEDENLERİNDEN BİRİ"

Sakkas’a göre saçın fazla ve sert içerikli şampuanlarla yıkanması, saç dokusunu pürüzlü hale getirerek kabarmayı tetikliyor. Haftada iki-üç kez, sülfatsız ve nazik bir şampuanla yıkamak saçın nemini korumasına yardımcı oluyor.

Ayrıca çok sıcak su saçın yapısını bozuyor; bu nedenle ılık su kullanmak hem saça hem de saç derisine daha iyi geliyor.

HAVLUYLA SERTÇE KURULAMAYIN

Islak saçı havluyla sertçe ovalamak, saç teline sürtünme yaratarak kabarmaya yol açıyor.

Bunun yerine:Saçtaki fazla suyu hafifçe sıkıp, havluyla nazikçe tampon hareketlerle kurutmak

daha doğru bir yöntem.

Saçı kendi halinde kurumaya bırakıp bir leave-in (durulanmayan) krem ya da hafif bir serum uygulamak da kabarmayı azaltıyor.

Fön makinesi kullanılacaksa, mutlaka düşük ısı tercih edilmeli ve aşağı doğru tutulmalıdır.

YAĞMUR VE RÜZGAR GÜNLERİNDE ÖNLEM ŞART

Kabarma, saç kütikülünün açılması ve havadaki nemin saç telinin içine girmesiyle oluşuyor. Yağışlı ve rüzgarlı günlerde bu etki katlanıyor.

Sakkas, yağmurlu günlerde anti-frizz şampuan ve saç kremi gibi nem önleyici, saç telini güçlendiren ürünler kullanılmasını öneriyor.

"SAÇA SÜREKLİ DOKUNMAYIN"

Saçı sürekli ellemek hem yağ hem kir transfer ettiği için saçın kabarmasını artırıyor.

“Saçı şekillendirdikten sonra ellemeyi bırakın.”

KURU SAÇI ASLA FIRÇALAMAYIN

Özellikle dalgalı ve kıvırcık saçlarda kuru saçın fırçalanması kabarmayı maksimum seviyeye çıkarıyor. Gün içindeki karışıklıkları gidermek için en doğrusu geniş dişli bir tarak kullanmak.

SATEN YA DA İPEK YASTIK KILIFI MUCİZESİ

Sakkas’a göre, yatarken kullanılan yastık kılıfı bile saçın kabarıklığını etkiliyor. İpek ya da saten yastık kılıfı, sürtünmeyi azaltarak daha pürüzsüz saçlarla uyanmanızı sağlıyor.

Uzun saçlar için gevşek bir örgüyle uyumak sabah yumuşak dalgalar için iyi bir yöntem. Ayrıca ıslak saçla uyumak kesinlikle önerilmiyor; bu hem kırılmaya hem kabarmaya neden oluyor.

YAĞ VE SERUMLARDA DOZ ÖNEMLİ

Saç yağları ve serumlar kabarmayı azaltabilir fakat fazla kullanım saçı yağlı ve sönük gösteriyor.

Sakkas, yalnızca törpü tırnağı büyüklüğünde ürün alıp bunu avuç içinde ısıtarak sadece saç boy ve uçlarına uygulamayı öneriyor.

KESİM VE RENK BAKIMINI AKSATMAYIN

Kırık uçlar saçın kabarık görünmesinin en büyük nedenlerinden biri. Düzenli olarak saç kestirmek hem kabarmayı azaltıyor hem de saçın formunu koruyor. Ayrıca parlak bir renk uygulaması da saçın ışığı yansıtmasını sağlayarak daha pürüzsüz görünmesine yardım edebilir.