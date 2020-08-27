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Güzel gülümsemek özgüveni etkiliyor

yasin.akgul yasin.akgul
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gülümsemek; kadın, erkek herkesin en güzel makyajı! Tabi dişler inci gibiyse… Ortodonti Uzmanı Yasin Akgül, diş çapraşıklıklarının düzeltilmesinin insan psikolojisinde büyük role sahip olduğunu söyleyerek, tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Güzel gülümsemek özgüveni etkiliyor

Dişler, hem işlevsel olarak hem de estetik görünüm nedeniyle çok büyük bir öneme sahip. Diş bakımı, temizliği, sırası, dizilimi kokusu gibi birçok etmen diş sağlığında kontrolü ele alıyor. Peki ağrısız, acısız ve günlük hayattan bizi koparmadan, estetik görüntümüzü bozmadan sağlıklı güzel dişlere kavuşmak mümkün mü?

Yüzümüzdeki her bir uzuv güzelliğin simgesidir. Ama güzel bir gülümseme güzelliğin dışında samimiyeti ve içtenliği de simgeler. Her ne kadar dudaklarımızla örtülü olsa da çok önemlidir.

Nasıl ki perdeyi açtığımızda güneşin içeriyi aydınlatması önemliyse, konuşmak için dudaklarımızı oynattığımızda dişlerimizin de ışıldaması da o kadar önemli. Kişinin özgüvenini hem olumlu hem olumsuz yönde etkileyebilir. Özgüven ise bir domino taşı misali…

Bir taş yerinden oynadığında buna paralel olarak; iş yaşantısı, günlük, sosyal yaşantılar, psikoloji ve hayata dair ne varsa etkileniyor.

Teknoloji günbegün değişiyor, gelişiyor. Estetik görünümü bozmadan, iş ve sosyal yaşamdan aksatmadan birçok tedavi mümkün. Milyonlarca insan çarpık ve yamuk dişlerden muzdarip. Tedavisinde tel takmak istemeyenler için artık basit bir çözüm mevcut; şeffaf plak.

Peki nedir bu şeffaf plak?

Dişlerdeki çapraşıklığın görünmez bir şeffaf plak sayesinde düzeltilmesini sağlayan kişiye özel üretilmiş ve bütün dişlerini şeffaf bir şekilde saran diş plaklarına şeffaf plak deniliyor.

Böylece kişiler günlük yaşamda herhangi bir farklılık hissetmeksizin, günlük sosyal faaliyetlerinden ve alışkanlıklarından vazgeçmeden, dişlerine gurur ve özgüven içinde gülümseyebilecekleri mükemmel bir form kazandırabiliyorlar.

Dünyada özellikle sağlık alanında bir devrim yaşanırken ortodontide de şeffaf kalıplar ile yapılan telsiz ortodontik tedaviler ortaya çıktı.

Invisalign teknolojisi ile dişleriniz önce sanal ortamda düzeltilir, daha sonra bu sanal ortamdaki diş hareketi gerçek hayata bir dizi şeffaf diş kalıplar vasıtasıyla gerçeğe dönüştürülür.

Invisalign tedavisinin en büyük avantajı neredeyse kimsenin fark etmeyeceği kadar estetik olmasıdır. Bu şeffaf diş kalıpları dişlerin etrafını çepeçevre sarar fakat diş etlerine değmez. İstenildiğinde de hasta tarafından kolayca çıkartılıp takılabilir.

Ortodonti Uzmanı
Yasin Akgül

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