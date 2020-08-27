Güzel gülümsemek özgüveni etkiliyor

Dişler, hem işlevsel olarak hem de estetik görünüm nedeniyle çok büyük bir öneme sahip. Diş bakımı, temizliği, sırası, dizilimi kokusu gibi birçok etmen diş sağlığında kontrolü ele alıyor. Peki ağrısız, acısız ve günlük hayattan bizi koparmadan, estetik görüntümüzü bozmadan sağlıklı güzel dişlere kavuşmak mümkün mü?

Yüzümüzdeki her bir uzuv güzelliğin simgesidir. Ama güzel bir gülümseme güzelliğin dışında samimiyeti ve içtenliği de simgeler. Her ne kadar dudaklarımızla örtülü olsa da çok önemlidir.

Nasıl ki perdeyi açtığımızda güneşin içeriyi aydınlatması önemliyse, konuşmak için dudaklarımızı oynattığımızda dişlerimizin de ışıldaması da o kadar önemli. Kişinin özgüvenini hem olumlu hem olumsuz yönde etkileyebilir. Özgüven ise bir domino taşı misali…

Bir taş yerinden oynadığında buna paralel olarak; iş yaşantısı, günlük, sosyal yaşantılar, psikoloji ve hayata dair ne varsa etkileniyor.

Teknoloji günbegün değişiyor, gelişiyor. Estetik görünümü bozmadan, iş ve sosyal yaşamdan aksatmadan birçok tedavi mümkün. Milyonlarca insan çarpık ve yamuk dişlerden muzdarip. Tedavisinde tel takmak istemeyenler için artık basit bir çözüm mevcut; şeffaf plak.