Güzel oyuncu evde keratin bakımının sırlarını açıkladı! Bir daha kuaföre gitmeyeceksiniz...

Kuaförlerin uyguladığı keratin bakımı kimyasal ve silikon içerir. Bir çeşidi yüksek ısı vererek saçı düzleştirmeye yönelik yapılır, diğer çeşidi ise yıpranan saçı onarmaya yarar. Her iki yöntem de saçınıza geçici güzellik katar ve zaman içinde saçlarınızın daha çok yıprandığını hatta kopmalar meydana geldiğini görürsünüz. Oysaki evinizde çok daha sağlıklı bir şekilde keratin bakımı yapmak mümkün! Nasıl mı? İşte aşama aşama evde keratin bakımı…
1. AŞAMA
Öncelikle saçlarınızı günlük kullandığınız şampuanla sıcak suda yıkayın.
Ardından saçlarınız daha ıslakken keratin bakım şampuanıyla saçınızı yavaş hareketlerle köpürtün.
Saçlarınızı bol sıcak su ile yıkayın ve temiz bir havluyla kurulayın.
2. AŞAMA
Yıkanan saçlarınıza saç kökleri dışında saçınızın her yerine keratin serumunu masaj yaparak yedirin.
Serum saçlarınızda yarım saat kalmalı ve her 5 dakikada bir taramalısınız.
Keratin serumu kurusun diye saç kurutma makinesini ılık ayarda çalıştırın ve saçlarınızı kurutun.
3. AŞAMA
Keratin serumu saçınızda iyice kuruduktan sonra soğuk su ile yıkayın.
4. AŞAMA
Saçlarınızı hafifçe nemlendirin ve keratin maskesi uygulayın.
Saçınızın maskeyi iyice yemesi gerekir.
Eğer saçlarınız mat ve sert bir görüntüye sahipse maskeye keratin bakım yağı da ekleyebilirsiniz.
En az yarım saat saçınızda bekletin.
5. AŞAMA
Temizlenmiş saçlarınıza keratin kremini sürün.
Kremi güzelce yedirin ve saçlarınıza şekil verin.
Bu işlemden sonra saçınızı yıkamaya gerek kalmıyor.
Keratin bakımının etkili ve kalıcı olabilmesi için bütün aşamaları haftada 2 kez uygulamalısınız.
Ayrıca kullandığınız keratin bakım ürünlerinin kimyasal madde içerip içermediğine dikkat edin.
KİMLER SAÇLARINA KERATİN BAKIMI YAPMALI?
Saçlarınızda çok fazla kırık varsa ve saçlarınız yıpranmışsa keratin bakımı ile birlikte sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz.
Sağlıksız durumda olan, boyalı ve ince yapılı saçlarda işlem tekrarı yapmadan önce keratin serumu uygulanması iyi olur. Böylece saçlar dökülmez ve yanmaz.
Saçlarınızı şekillendirmek için çok fazla ısı kullanıyorsanız kaybolan keratinin yerine gelebilmesi için saçlara keratin bakımı yapılabilir.
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