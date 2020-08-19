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Güzel oyuncu evde keratin bakımının sırlarını açıkladı! Bir daha kuaföre gitmeyeceksiniz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yıpranmış saçlarınızı canlandırmak için kuaförlerde büyük paralara harcadığınız keratin bakımını evinizde çok daha kolay ve az maliyetli bir şekilde yapabilirsiniz. Hem de saçlarınıza hiçbir kimyasal madde temas etmeden ve aşırı ısı uygulayarak yakmadan! Evde yapacağınız keratin bakımında doğal proteinlerden yararlanacağınız için kopma, yıpranma gibi sonradan oluşan kötü görüntü de oluşmayacak.

Güzel oyuncu evde keratin bakımının sırlarını açıkladı! Bir daha kuaföre gitmeyeceksiniz...

Kuaförlerin uyguladığı keratin bakımı kimyasal ve silikon içerir. Bir çeşidi yüksek ısı vererek saçı düzleştirmeye yönelik yapılır, diğer çeşidi ise yıpranan saçı onarmaya yarar. Her iki yöntem de saçınıza geçici güzellik katar ve zaman içinde saçlarınızın daha çok yıprandığını hatta kopmalar meydana geldiğini görürsünüz. Oysaki evinizde çok daha sağlıklı bir şekilde keratin bakımı yapmak mümkün! Nasıl mı? İşte aşama aşama evde keratin bakımı…

1. AŞAMA

  • Öncelikle saçlarınızı günlük kullandığınız şampuanla sıcak suda yıkayın.

  • Ardından saçlarınız daha ıslakken keratin bakım şampuanıyla saçınızı yavaş hareketlerle köpürtün.

  • Saçlarınızı bol sıcak su ile yıkayın ve temiz bir havluyla kurulayın.

  • Son olarak saçlarınızı kurutma makinesi ile düzleştirerek kurutursanız daha etkili olacaktır.

2. AŞAMA

  • Yıkanan saçlarınıza saç kökleri dışında saçınızın her yerine keratin serumunu masaj yaparak yedirin.

  • Serum saçlarınızda yarım saat kalmalı ve her 5 dakikada bir taramalısınız.

  • Keratin serumu kurusun diye saç kurutma makinesini ılık ayarda çalıştırın ve saçlarınızı kurutun.

  • Bu aşamadan sonra saçlarınızı toplamayın.

3. AŞAMA

  • Keratin serumu saçınızda iyice kuruduktan sonra soğuk su ile yıkayın.

  • Sonrasında saçlarınızı çok fazla ovuşturmadan kurutun.

    • 4. AŞAMA

    • Saçlarınızı hafifçe nemlendirin ve keratin maskesi uygulayın.

    • Saçınızın maskeyi iyice yemesi gerekir.

    • Eğer saçlarınız mat ve sert bir görüntüye sahipse maskeye keratin bakım yağı da ekleyebilirsiniz.

    • En az yarım saat saçınızda bekletin.

    • Ardından bir havlu yardımıyla nemin fazlasını alın.

    5. AŞAMA

    • Temizlenmiş saçlarınıza keratin kremini sürün.

    • Kremi güzelce yedirin ve saçlarınıza şekil verin.

    • Bu işlemden sonra saçınızı yıkamaya gerek kalmıyor.

    • Keratin bakımının etkili ve kalıcı olabilmesi için bütün aşamaları haftada 2 kez uygulamalısınız.

    • Ayrıca kullandığınız keratin bakım ürünlerinin kimyasal madde içerip içermediğine dikkat edin.

    • Artık keratin bakım işlemini tamamladınız ve bakımlı saçlara kavuşma yolunda önemli bir adım attınız!

    KİMLER SAÇLARINA KERATİN BAKIMI YAPMALI?

    • Saçlarınızda çok fazla kırık varsa ve saçlarınız yıpranmışsa keratin bakımı ile birlikte sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz.

    • Sağlıksız durumda olan, boyalı ve ince yapılı saçlarda işlem tekrarı yapmadan önce keratin serumu uygulanması iyi olur. Böylece saçlar dökülmez ve yanmaz.

    • Saçlarınızı şekillendirmek için çok fazla ısı kullanıyorsanız kaybolan keratinin yerine gelebilmesi için saçlara keratin bakımı yapılabilir.

    • Ayrıca saçlarınızı herhangi bir işlemden korumak istiyorsanız da öncesinde keratin serumu uygulayabilirsiniz.
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