Güzel oyuncu evde keratin bakımının sırlarını açıkladı! Bir daha kuaföre gitmeyeceksiniz...

Kuaförlerin uyguladığı keratin bakımı kimyasal ve silikon içerir. Bir çeşidi yüksek ısı vererek saçı düzleştirmeye yönelik yapılır, diğer çeşidi ise yıpranan saçı onarmaya yarar. Her iki yöntem de saçınıza geçici güzellik katar ve zaman içinde saçlarınızın daha çok yıprandığını hatta kopmalar meydana geldiğini görürsünüz. Oysaki evinizde çok daha sağlıklı bir şekilde keratin bakımı yapmak mümkün! Nasıl mı? İşte aşama aşama evde keratin bakımı…

1. AŞAMA

Öncelikle saçlarınızı günlük kullandığınız şampuanla sıcak suda yıkayın.

Ardından saçlarınız daha ıslakken keratin bakım şampuanıyla saçınızı yavaş hareketlerle köpürtün.

Saçlarınızı bol sıcak su ile yıkayın ve temiz bir havluyla kurulayın.

Son olarak saçlarınızı kurutma makinesi ile düzleştirerek kurutursanız daha etkili olacaktır.

2. AŞAMA

Yıkanan saçlarınıza saç kökleri dışında saçınızın her yerine keratin serumunu masaj yaparak yedirin.

Serum saçlarınızda yarım saat kalmalı ve her 5 dakikada bir taramalısınız.

Keratin serumu kurusun diye saç kurutma makinesini ılık ayarda çalıştırın ve saçlarınızı kurutun.

Bu aşamadan sonra saçlarınızı toplamayın.

3. AŞAMA