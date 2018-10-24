HABER

Güzellerden 'We love Turkey' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 11:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kampa giren Global Model of The World Güzellik Yarışması'nın kraliçe adayları final hazırlıklarını sürdürdü.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kampa giren Global Model of The World Güzellik Yarışması'nın kraliçe adayları final hazırlıklarını sürdürdü. Kamp yaptıkları otelin havuz başında ve sahilde bikini ve gece kıyafetleriyle objektif karşısına geçen güzeller, 'We love Turkey' mesajı verdi. Kemer'de bu yıl 1'incisi düzenlenen Global Model of The World Güzellik Yarışması için 23 ülkeden gelen kraliçe adayları, Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde kampa girdi. 26 Ekim'de düzenlenecek final gecesinde kraliçe tacını takabilmek için hazırlık yapan güzeller, çalışmalardan arta kalan zamanlarında ise Antalya'nın önemli bölgelerini ziyaret etti. Antalya'da çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, takipçilerini Türkiye'ye ve Kemer'e davet eden güzeller, otelin havuz başında ve sahilde gece kıyafetiyle, bikinilerle poz verdi. Antalya'ya ve Kemer'e hayran kalan güzeller, 'We love Turkey' dedi. Adaylar, 26 Ekim'de yapılacak özel galada bikini, gece kıyafeti ve yöresel kıyafetlerle sahneye çıkacak. Yarışmanın organizatörlüğünü yapan eski model Rus Yulia Pavlikova, "Birincisini düzenlediğiniz Global Model of The World Güzellik Yarışması'nı Kemer'de yapıyoruz. 18 Ekim'de başladığımız kamp, 26 Ekim günü yapacağımız finalle tamamlanacak. Herkesi final gecesinde görmekten mutluluk duyacağız" dedi.

PARTNERZayıflama iğnesiyle kilo veren ünlü şarkıcı 34 bedene dayandıZayıflama iğnesiyle kilo veren ünlü şarkıcı 34 bedene dayandı
Fotoğraflar // Terör örgütünün infaz ettiği iddia edilen Ayhan Kökbalık cinayeti: 5 kişi daha yakalandıFotoğraflar // Terör örgütünün infaz ettiği iddia edilen Ayhan Kökbalık cinayeti: 5 kişi daha yakalandı
Hulusi Akar'dan bedelli askerlik ve yeni askerlik sistemi açıklamasıHulusi Akar'dan bedelli askerlik ve yeni askerlik sistemi açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nagehan Alçı: İtiraf edeyim, kendimi ağlarken buldum'

Nagehan Alçı: İtiraf edeyim, kendimi ağlarken buldum'

Hulusi Akar'dan bedelli askerlik ve yeni askerlik sistemi açıklaması

Hulusi Akar'dan bedelli askerlik ve yeni askerlik sistemi açıklaması

Son dakika! İstanbul'da Bylock operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Son dakika! İstanbul'da Bylock operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den son dakika açıklamalar

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den son dakika açıklamalar

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

Klasik otomobil şöleni başlıyor

Klasik otomobil şöleni başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.