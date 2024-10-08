Güzelleşmek isterken hayatı karardı! Basit işlem körlüğe neden oldu! Saatlerce bilinci kapandı

Daha güzel bir buruna sahip olmak isterken bir anda dünyası karardı. Hem gözünü hem de burnunu kaybetme riski ile karşı karşıya kaldı. Seda Keskin isimli kadın Kocaeli'de bir kliniğe gitti. Burnundaki kemik çıkıntısından rahatsızdı. Görüştüğü sözde uzman ona dolgu tavsiye etti ve uyguladı. Dolgudan sonra Keskin'in hayatı bir anda karardı. Genç kadın soluğu hastanede aldı. Keskin, şimdi operasyon için gün sayıyor.

GÖRME VE BİLİNÇ KAYBINA YOL AÇIYORMUŞ!

Kadınlar özellikle burun ucunda düşüklük ya da kemerde çıkıntı varsa bunu burun dolgusu yaparak düzeltmeye çalışıyor ama bu işlemi uzmanı yapması gerekiyor. Eğer bu işlemi uzmanı yapmazsa ileride hem görme kaybına hem de bilinç kaybına yol açabilir.

"BURNUMU KAYBETME RİSKİM VARDI"

Mağdur Seda Keskin, "Tam iki kaşımın ortasına burun başlangıcıma dolguyu enjekte etti. Sonra mide bulantısı, baş dönmesi yaşadım. Orada fenalaştım.

Günlük hayatıma dönemedim. Tam 8 saat boyunca uyudum, 6 sat bilinç kaybı yaşadım. 3. gün görme bozukluğu ve geçici körlük yaşadım. Burnumu kaybetme riskim vardı. Burnum da bir sonraki gün uyandığımda çürümeler başlamıştı.

Plastik cerrahlara göründüğümde damarımın tıkandığını bir an önce müdahale edilmesi gerektiği söylediler."

BURUN DOLGUSU KÖRLÜĞE VE BİLİNÇ KAYBINA NASIL YOL AÇIYOR?

Atv Ana Haber'e konuşan uzmanlar dolgu yapılmadan önce bilinmesi gerekenleri anlattı.

KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gaffar Aslan, "Burnun sırtını besleyen arteller göz damarlarıyla birleşmekte. Eğer biz kanlanmayı sağlayan damarın içerisine direkt enjeksiyon yaparsak akut körlük olabilir." ifadelerine yer verdi.

İŞİ EHLİNE BIRAKIN

Estetik/Dermatoloji Uzmanı Dr. Şirin Çelik ise "Küçük deformasyonları dolgularla çok güzel düzeltebiliyoruz. Önerdiğimiz bir işlem aslında ama doğru ellerde yapılması gerekiyor. Burun anatomisini bilen dermatolog, plastik cerrah ya da bir medikal estetikçi tarafından yapılması gerekiyor. Kesinlikle güzellik merkezlerinde yapılmamalı." dedi.