Güzelleşmek isterken pişman oldular! Bu makyaj hatalarını sakın yapmayın...

Makyaj yaparken profesyonellikten ödün vermeden yüz hatlarımızı vurgulamak isteriz. Fakat ne yazık ki doğru bir makyaj uygulaması için her zaman en pahalı ürünleri kullanmak ne yeterli olmuyor. Seçilen ürünlerin cilt renginizle uyumu ve kullanma miktarınız da makyaj uygulamasının sonucunu etkiliyor. Makyaj yaparken çok sık yapılan bazı hatalar kusursuz bir görünüm elde etmenizi engelleyebiliyor. İşte en sık yapılan makyaj hataları…
KURU CİLT ÜZERİNE MAKYAJ YAPMAK
Cildi nemlendirmeden fondöten uygulamak, yüzdeki gözeneklerin daha fazla belirginleşmesine yol açar. Pürüzsüz görünen bir ten için baz ya da nemlendirici kremle cildinizi makyaja hazırlamalısınız. Bu hem yüzdeki pürüzleri düzleştirerek makyajın daha kalıcı olmasını sağlar hem de kusursuz bir görünüm elde etmenize yardımcı olur.
FAZLA MİKTARDA FONDÖTEN KULLANMAK
Kalın bir tabaka halinde sürülen fondöten yaşınızı olduğundan daha büyük gösterir. Daha iyi bir görünüm için her zaman kullanacağınız ürünün miktarını ayarlamalısınız. Cilt renginizle uyumlu 2-3 damla fondöteni fırça yardımıyla cildinizde dağıtmanız daha doğal bir görünüm elde etmenize yardımcı olacaktır.
FARI DAĞITMAMAK
Farı göz kapağınıza dağıtmadan sürmek, bir süre sonra farın yanaklara düşmesine neden olur. Özellikle ışıltılı farlar kullanmayı tercih ediyorsanız yanağa düşen far, kötü bir görünüm elde etmenize yol açar. Bunu önlemek için fırçanızı çok az ıslattıktan sonra az miktardaki ürünü göz kapağınızda dağıtmalısınız.
CİLT RENGİYLE UYUMSUZ KAPATICI KULLANMAK
Göz altındaki koyu halkalar pek çok kadının sorunu. Bu halkaları gizlemek ve aydınlatmak ise makyaj uygulamalarının vazgeçilmezlerinden. Fakat cilt renginiz ve fondöteninizle uyumlu olmayan kapatıcılar göz altındaki çukurları ve koyu renk halkaları daha belirgin hale getirir. Doğal bir sonuç ve kusursuz bir göz altı makyajı için kapatıcınız cilt renginizden en fazla 1-2 ton açık olmalıdır.
TÜM YÜZE PUDRA UYGULAMAK
Fondötenden sonra tüm yüze pudra uygulamak ciltteki kırışıkları ve pürüzleri gözler önüne serer. Pudrayı cildin tamamına sürmek yerine yüzünüzün en çabuk yağlanan bölgesinde kullanmanız yeterli olacaktır.
TOPAKLANAN KİRPİKLER
Son kullanma tarihi geçen ve kuruyan maskaralar kullanmak topaklanmanın en önemli sebeplerinden biri. Fakat bazen doğru tekniği uygulamadan maskara sürmek de topaklanmalara neden olabiliyor. Maskaranızı her zaman kirpik diplerinden başlayarak yukarı doğru zikzak hareketler çizerek uygulamalısınız. Bu teknikle hem maskaranız topaklanmaz hem de kirpikleriniz daha uzun ve hacimli görünür.
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