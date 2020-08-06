Güzelleşmek isterken pişman oldular! Bu makyaj hatalarını sakın yapmayın...

Makyaj yaparken profesyonellikten ödün vermeden yüz hatlarımızı vurgulamak isteriz. Fakat ne yazık ki doğru bir makyaj uygulaması için her zaman en pahalı ürünleri kullanmak ne yeterli olmuyor. Seçilen ürünlerin cilt renginizle uyumu ve kullanma miktarınız da makyaj uygulamasının sonucunu etkiliyor. Makyaj yaparken çok sık yapılan bazı hatalar kusursuz bir görünüm elde etmenizi engelleyebiliyor. İşte en sık yapılan makyaj hataları…

KURU CİLT ÜZERİNE MAKYAJ YAPMAK

Cildi nemlendirmeden fondöten uygulamak, yüzdeki gözeneklerin daha fazla belirginleşmesine yol açar. Pürüzsüz görünen bir ten için baz ya da nemlendirici kremle cildinizi makyaja hazırlamalısınız. Bu hem yüzdeki pürüzleri düzleştirerek makyajın daha kalıcı olmasını sağlar hem de kusursuz bir görünüm elde etmenize yardımcı olur.

FAZLA MİKTARDA FONDÖTEN KULLANMAK

Kalın bir tabaka halinde sürülen fondöten yaşınızı olduğundan daha büyük gösterir. Daha iyi bir görünüm için her zaman kullanacağınız ürünün miktarını ayarlamalısınız. Cilt renginizle uyumlu 2-3 damla fondöteni fırça yardımıyla cildinizde dağıtmanız daha doğal bir görünüm elde etmenize yardımcı olacaktır.