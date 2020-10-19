Güzelliği hafızanızdan silinmeyecek! İşte sonbaharın eşsiz noktası: Örümcek Ormanları

Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyü sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa'nın ez uzun köknarları, Balkanlar'ın, Kafkaslar'ın ve Türkiye’nin en boylu ve çaplı ladinlerinin yer aldığı Örümcek Ormanlarında bulunan köknarlarının yaşının 450’den fazla olduğu biliniyor.

Ladin, kayın, ceviz, kavak, orman gülü, yaban fındıkları, geniş yapraklı ağaçlar gibi çok sayıda ağaç çeşidi bulunan ve Türkiye’nin önemli “karışık” ormanlarından biri sayılan Örümcek Ormanlarına yürüyüş düzenleyen Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular doğanın görsel şölenine şahitlik etti, sonbaharın tüm güzelliklerini içlerine çekti.

İl merkezi ve ilçelerden gelen 67 sporcunun yanısıra Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, AK Parti Kürtün İlçe Başkanı Yücel Yusufoğlu ve maraton sporcusu eski İl Genel Meclisi üyesi İsmail Tozlu’nun da eşlik ettiği etkinlik kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen Çifteköprü mevkiinden başladı.

Orman yolundan yatay olarak 10 kilometrelik parkuru kat eden sporcular sık sık durarak sonbahar mevsiminde binbir renge bürünen, yeşilin, sarının, kahverenginin ve kırmızının tüm tonlarının görme fırsatı buldu.