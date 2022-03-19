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Güzellik iksiriyle cildinizi temizleyin: Kar maskesi

19.03.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok şehir mart ayını kar yağışıyla geçiriyor. Her yeri bembeyaz bir gelinlik gibi süsleyen kar, sadece şehirleri değil kadınları da güzelleştiriyor. Adeta bir güzellik iksiri olan karla yapılan masaj, kan dolaşımını hızlandırıp teni canlandırırken; kar maskesi ise cildi temizliyor.

Güzellik iksiriyle cildinizi temizleyin: Kar maskesi

Karın güzelliğe olan etkisi hakkında bilgi veren Güzellik Koçu Meltem Demir, “Aşırı soğuk veya aşırı sıcağın cildi olumsuz yönde etkilediği biliniyor ancak karın da sağladığı birçok fayda var. Bu faydalarını bilenler kar banyosunu hiç ihmal etmiyor. Keşke kar banyosu yapabilsek fakat yüzümüze bile sürsek yeter” dedi.

İYİ BİR OKSİDAN

Temiz karla cilde yapılan masajın teni canlandırdığını aktaran Demir, “Cildi güzelleştiriyor, kan dolaşımını hızlandırıyor. Ayrıca kar suyu iyi bir antioksidandır. Şiş gözleri ve kızarıklıkları giderir. Aynı zamanda koyu göz altlarını da azaltır” diye konuştu.

HAVA KİRLİLİĞİNE DİKKAT

Karla yapılan güzellik uygulamaları için karın temiz olması gerektiğine dikkat çeken Demir, “Kullanacağınız karı güzel ve temiz yerden almalısınız. Öte yandan bazı şehirlerdeki hava kirliliği nedeniyle yağan karın içinde karbon, kükürt ve azot bileşenleri olabileceğinden suyu zararlı olabilir” ifadelerini kullandı.

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ÖRNEK UYGULAMALAR

Meltem Demir, karla yapılabilecek uygulamalar hakkında ise şunları söyledi: “Kar yeni yağdığı zaman veya yağdıktan bir süre sonra, bekleyince formu daha farklı oluyor. Bekleyen kar kristal gibi, sert bir eksfoliyan haline gelebiliyor ve cildi çizebilir. O yüzden direkt uygulama yerine klasik temizlenmiş, peeling yapılmış, toniklenmiş cilt üzerine 10 dakika yüz masajı yapılabilir, bu sıcak uygulama masaj da olur. Ardından maske şeklinde kesilmiş iki gazlı bez arasına 4-5 cm kalınlığında kar konulup yüz bölgesinde kompresle 5 dakika gezdirilir. Böylece klasik buz masajındaki gibi gözenekleri sıkılaştırır, kan dolaşımını düzenler ve cildi canlandırır. Ayrıca elle veya ısı uygulanmış taşlarla önce cildi gevşetir, dolaşımı hızlandırır ardından şok etkisiyle yapılan masa cildi sıkılaştırır. Aynı yöntem göz altı morlukları, sarkmaları ve kırışıklıkları için de uygulanabilir.”


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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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